Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 3 июля

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра, а также Российский национальный оркестр. Художественный руководитель фестиваля - Дмитрий Юровский.

В программе первого фестивального дня прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, и другие известные произведения.

«Лето. Музыка. Музей» - фестиваль, который ежегодно проводят музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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