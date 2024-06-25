25 июня 2024, 15:37

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 3 июля

Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фестиваль классической музыки стартует 3 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году его посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра, а также Российский национальный оркестр. Художественный руководитель фестиваля - Дмитрий Юровский.

В программе первого фестивального дня прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, и другие известные произведения.

«Лето. Музыка. Музей» - фестиваль, который ежегодно проводят музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Музыка Фестивали
25 июня 2024, 16:26
Еще 13 пешеходных дорожек обустроили в Истре с начала года
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Народные тропы обустроили в Истре по 13 адресам. Тротуары заасфальтировали по просьбам жителей.

Ежегодно в городском округе Истра проводится работа по строительству и ремонту тротуаров в рамках региональной программы «Пешком». За четыре года благодаря этой региональной программе в городском округе Истра появилось более восьми километров благоустроенных и удобных троп.

В этом году пешеходные дорожки обустроили на улице Микрорайон и улице Октябрьской в поселке Глебовский, вблизи станции Миитовская в Талицах. В селе Павловское проложили тротуар к местному дому культуры, а возле дома культуры в Онуфриево оборудовали сразу три дорожки. В Дедовске тротуары появились на улицах Энергетиков, Красной и Советской, а в Истре - на улицах Босова и Юбилейной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Истра Дороги
25 июня 2024, 16:23
Еще три выпускника из Воскресенска получили по 100 баллов на ЕГЭ
Светлана Плотникова
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Три выпускника лицея № 23 из Белоозерского получили по 100 баллов на ЕГЭ. Ребята отличились в русском языке и профильной математике.

Максимальный балл по русскому языку получили Виктория Сокол и Алла Войтова. Девушки готовились к экзамену как самостоятельно, так и с учителем Ниной Томиной.

«Было очень много эмоций, когда узнала результат. Это было прямо перед моим следующим экзаменом по биологии, была очень счастлива. Я бы хотела поблагодарить Нину Сергеевну, так как она уделяла очень много внимания моей подготовке к экзамену», - рассказала выпускница лицея № 23 Алла Войтова.

100 баллов по профильной математике набрал лицеист Антон Шмелев. Подготовкой к ЕГЭ он занимался вместе с классным руководителем Людмилой Лизуновой.

«Готовиться я начал за полгода до экзамена. Надеялся на 90 с плюсом, а получилось набрать все 100 баллов, чему я очень рад. Любовь к математике у меня появилась классе в пятом. В будущем хочу связать жизнь с компьютерными технологиями, стать разработчиком приложений», - прокомментировал выпускник лицея № 23 Антон Шмелев.

Сейчас выпускники подают заявлений в вузы.

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Школы Экзамены Воскресенск
25 июня 2024, 16:18
Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора отремонтировали сломанные пешеходные ограждения вдоль региональных дорог Подмосковья. Работы выполнили в шести городских округах, о чем сообщили в Минтрансе региона.

Ограждения отремонтировали на улицах Жуковского в Жуковском и Луховицах, Волковском шоссе в Мытищах, Томилинской улице в Дзержинском, Центральной улице в поселке Индустрия под Коломной и Центральной улице в селе Алабушево под Солнечногорском.

Ограждения устанавливают в местах, где велик риск аварий с участием пешеходов. Также барьеры препятствуют парковкам на тротуарах.

Участки, требующие ремонта, находят во время обследований дорожной сети, которые специалисты Мосавтодора проводят еженедельно. Во время таких проверок оценивают также состояние светофоров, линий освещения и искусственных неровностей. При необходимости объекты включают в план ремонта.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Дороги
25 июня 2024, 15:57
Подмосковная гольфистка вошла в топ-3 на всероссийском турнире
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Спортсменка из Подмосковья Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по гольфу среди юниоров. В турнире, который проходил в Свердловской области с 17 по 20 июня, приняли участие более 100 спортсменов от 10 до 18 лет.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, гольфисткам из-за сильного ливня после первого раунда пришлось перенести игру на другой день, а также сократить число лунок до девяти.

По итогам трех раундов у главных соперниц Алисы Молокановой из Подмосковья и Дарьи Булычевой из Москвы оказалось по 194 балла. После финальной игры подмосковная гольфистка заняла второе место.

​Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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