Фестиваль «Ледяное искусство» пройдет в Волоколамске 18 января

Жители и гости Волоколамска смогут не только получить удовольствие от зимней прогулки, но и зарядиться бодростью и позитивными эмоциями. Интерактивное мероприятие «Ледяное искусство» начнется в Центральном парке в 12:00.

Для любителей спорта там организуют зарядку «Парковая разминка» и игровую программу «Я сегодня чемпион». Творческие жители округа создадут своими руками сувениры на мастер-классе «Оч! Умелые ручки». Ярких эмоций гостям парка добавит концерт с танцами и песнями «Танцуем вместе - не стоим на месте!». На площадке будет работать фотозона «На пьедестале» и станция с горячим чаем и угощениями.