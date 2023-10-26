Фестиваль КВН прошел в Дмитрове

Игры КВН в Дмитрове уже стали доброй традицией, но так было не всегда. Местные активисты при поддержке администрации округа смогли возобновить проведение фестиваля КВН.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На сцене выступили команды «ДиваноДамы», «Бизе», «Неформат», «Вырастешь-поймешь» и специальный гость фестиваля - сборная колледжа программирования и кибербезопасности Российского технологического университета.

«Мы - учебная лига, которая занимается тем, что берет молодых ребят, желающих заниматься творчеством. Мы стараемся привить им творчество в юморе. Ребята ездят на различные фестивали, выступают у нас в городе. <…> Лучшие выступают в официальных лигах и покоряют новые вершины», - рассказал руководитель «Ха-Ха лиги КВН» Дмитровского городского округа Ираклий Ардба.

Всего для команд подготовили три задания: классическое приветствие, вопрос-ответ и конкурс рилсов, который проводится впервые.

Победу присудили «ДиваноДамам». Участницы команды играют также в Рязанской и Московской студенческой лигах. Победительницам вручили приз - 20 тысяч рублей. В дальнейшем они смогут попасть на международный фестиваль КВН в Сочи.