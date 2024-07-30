Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 сентября
Международный фестиваль-премию кукольных театров «Имени Железкина» организуют в Мытищах с 12 по 17 сентября. Всего в показе примут участие 12 спектаклей-финалистов.
Также на фестивале театр из Мытищ «Огниво» представит спектакль «Сергий Радонежский». А актеры бразильского театра O QUE DE QUE покажут постановку «Где мой нос?».
Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.
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