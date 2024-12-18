Фестиваль креативных елок начался в Можайске

Дорожники соорудили елку из зеленых щеток для чистки дороги, а диспетчерский центр установил телефонный автомат - чтобы напомнить, по какому номеру надо звонить, если нужна будет помощь. Сотрудники Можайского музея ретро-автомобилей сделали елкой один из экспонатов. Одним словом, посмотреть есть на что, а погода добавила праздничного настроения, припорошив все креативные деревья снегом.

Участвовать в фестивале могли все желающие: местные жители, рабочие коллективы, образовательные, культурные и социальные учреждения, банки и магазины. Накануне 2025 года конкурс пополнился новыми номинациями. Всего их четыре: «Лучшая креативная елка» - для организаций и предприятий, «Елка-малыш» - для детских садов, «Умная елка» - для школ и колледжей, «Народная елка» - для жителей округа.

Оценивать елки будут сами жители муниципалитета. Высокие шансы на победу есть у коллектива Можайской больницы, который представил целую новогоднюю инсталляцию - тут и елка-врач, и елка-пациент.