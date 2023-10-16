Фестиваль-конкурс народного творчества «Красно Солнышко» пройдет в Щелкове 11 ноября

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«В нем могут принять участие творческие любительские коллективы (вокальные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества) культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования сферы культуры», - уточнили в ведомстве.

Конкурс организует центр «Щелковский театр». Всех участников поделят на номинации «Народное пение», где выступят солисты, дуэты, трио, квартеты и ансамбли, «Народные инструменты» - для солистов и ансамблей, а также «Народный танец».

Работы в техниках бисероплетение, ткачество, гобелен и другие будут оценивать в категории «Декоративно-прикладное творчество».

Заявки принимаются до 25 октября. Это можно сделать лично по адресу: Щелково, Фабричная улица, 1А или по почте tkcfest@mail.ru.

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