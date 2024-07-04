Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» начался в Истре

Ежегодно мероприятие проводят при поддержке государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», а также Министерства культуры России и Московской области.

«За шесть лет существования проекта его концерты посетили более 27 тысяч зрителей. За эти годы он превратился в широкомасштабный фестиваль профессионального искусства», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Фестиваль посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева, которые стали уникальным явлением в мировой культурной жизни и популяризировали русскую культуру. В этом году концертный зал расширили до 1,8 тысячи мест.

«Я уже третий год выступаю на этом фестивале в качестве дирижера и второй год подряд удостоен чести быть его художественным руководителем», - прокомментировал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.

Фестиваль этого года собрал выдающихся музыкантов и исполнителей. Так, на сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм и другие исполнители. Фестиваль продлится до 7 июля. Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте музея.

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