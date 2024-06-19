19 июня 2024, 08:59

Фестиваль керамики прошел в Раменском

Медиасток.рф
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Открытый областной фестиваль российской керамики «Синница» прошел в Раменском городском округе. За восемь лет его участниками стали десятки мастеров из разных округов Подмосковья.

Фестиваль проходит с 2017 года, за это время его участниками стали мастера из Московской области, Рязани, Суздаля и других регионов России. Участников поприветствовал заместитель главы Раменского городского округа Владимир Каменских. Он отметил, что главная цель фестиваля - продемонстрировать разнообразие и красоту керамики, уникальность процесса ее создания.

В программе фестиваля были концерт и праздничное чаепитие, игротеки, конкурсы и даже чемпионат по гончарному мастерству. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по керамике, росписи и декоративно-прикладному искусству. На ярмарке были представлены изделия народных художественных промыслов, посуда, декор и украшения. Также работала выставка ландшафтной керамики и Гжельской майолики.

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Фестивали Раменское
19 июня 2024, 08:12
Более 90 тысяч человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе за неделю
пресс-служба администрации Балашихи
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Рейтинг самых посещаемых парков Подмосковья возглавил Балашихинский парк «Пехорка». В период с 10 по 16 июня центральный парк округа посетили более 90 тысяч человек.

Центральный парк «Пехорка» - излюбленное место местных жителей и гостей округа. Здесь есть все необходимое для тихих прогулок и активного отдыха: широкие мощеные дорожки, удобные скамейки, освещение, оригинальные детские и спортивные площадки, большой скейтпарк, лодочная и вейк-станции, веревочный парк, концертная сцена, точки питания.

Любимое место посетителей парка - трехсотметровая набережная с видом на реку Пехорку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Балашиха Парки
19 июня 2024, 02:48
Воробьев рассказал, что может появиться на месте теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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На месте теракта в «Крокус Сити Холле» может появиться сквер или зимний сад в память о погибших. Такие варианты обсуждаются с собственником участка. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев РИА «Новости».

«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», - сообщил глава региона.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути, после чего они подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, а «Крокус Сити Холл» полностью сгорел. Под утро силовики задержали террористов - они на машине ехали в сторону украинской границы.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, о причастности украинской военной разведки к нападению на «Крокус».

Скорая помощь Военные Андрей Воробьев Машины Теракт в «Крокусе»
18 июня 2024, 23:58
Ансамбль из Балашихи стал лауреатом конкурса народной хореографии
Министерство образования МО
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Ансамбль «Праздник детства» из балашихинской гимназии № 9 имени Горшкова был награжден лауреатом третьей степени всероссийского проекта «Национальное достояние России!». Представителей учебного заведения также отметили за выступление русской пляской «Улица широкая».

Дети приняли участие в хореографическом спектакле «От Руси до России», который рассказывал о развитии народной хореографии.

Конкурс-фильм «Национальное достояние России» провели на сцене большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма.

Более пяти тысяч зрителей смогли увидеть выступление живьем, а еще более 100 тысяч человек следили за событиями в режиме онлайн. Съемки фильма проходили на киностудии, среди декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга.

В общей сложности в съемках документального фильма задействовали свыше 1,5 тысячи танцоров.

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Дети Балашиха конкурсы
18 июня 2024, 23:38
Мособлдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет на 2024 год
Unsplash
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Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть законопроект об изменениях в бюджет Московской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Предлагается увеличить доходы бюджета региона в следующем году на сумму более 43,8 миллиарда рублей.

Это будет достигнуто за счет увеличения собственных доходов, таких как поступления от НДФЛ и доходов от государственного и муниципального имущества, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, добавочные средства будут направлены на развитие здравоохранения, социальной сферы, а также строительство социальных объектов.

Он добавил, что внесение корректировок в бюджет необходимо для того, чтобы перераспределить ресурсы для решения первоочередных задач. Кроме того, это поможет реализовать просьбы жителей Подмосковья.

Расходы в бюджете Московской области планируется увеличить в 2024 году на более чем 85,5 миллиарда рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Депутаты Мособлдума

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