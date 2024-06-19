Фестиваль керамики прошел в Раменском

Фестиваль проходит с 2017 года, за это время его участниками стали мастера из Московской области, Рязани, Суздаля и других регионов России. Участников поприветствовал заместитель главы Раменского городского округа Владимир Каменских. Он отметил, что главная цель фестиваля - продемонстрировать разнообразие и красоту керамики, уникальность процесса ее создания.

В программе фестиваля были концерт и праздничное чаепитие, игротеки, конкурсы и даже чемпионат по гончарному мастерству. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по керамике, росписи и декоративно-прикладному искусству. На ярмарке были представлены изделия народных художественных промыслов, посуда, декор и украшения. Также работала выставка ландшафтной керамики и Гжельской майолики.

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