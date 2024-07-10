Фестиваль керамики прошел в Раменском округе

На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».

На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.

В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».

На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.

В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».