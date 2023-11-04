Фестиваль керамики прошел в Коломне

Их создают из красной и белой глины с добавлением особых компонентов. Она напомнила, что в словаре Даля даже есть такое выражение: «крепкий как коломенский горшок».

На форум приехала керамист Ксения Пирвиц из Санкт-Петербурга. Архитектурной керамикой она заинтересовалась около 15 лет назад, прошла стажировку за границей, а затем вернулась на родину и открыла собственную мастерскую. Своим опытом Ксения поделилась с участниками межотраслевого форума.

«Это очень интересно подбирать какие-то материалы. Глина может быть красная, белая. Фарфор - это то, что для меня очень интересно и прям я этим болею, можно сказать», - отметила она.

Форум «Керамика из прошлого в будущее» прошел в Коломне во второй раз. В прошлом году в городе открылась мастерская керамики «Кружка добра».

Ранее Коломна представила Подмосковье на Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для гостиничного бизнеса». В 2022 году тут проходили массовые фестивали и концерты, которые посетили 200 тысяч человек.