Фестиваль инноваций прошел в Павловской Слободе

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«Мы приобщаем ребят к новым профессиям, к новым навыкам. Заинтересовываем, мотивируем их для того, чтобы они могли развивать науку, познавать мир», - рассказала директор АНОО «Областной технолицей имени В. И. Долгих» Екатерина Сизинцева.

К фестивалю готовились два месяца. Вместе с ведущими вузами разработали для гостей задания на научные темы. Заинтересованных оказалось немало - около тысячи человек. В основном, это школьники старших классов, которые уже выбирают для себя будущую профессию.

Представители институтов провели мастер-классы и рассказали ребятам, чем живут их альма-матер.

«Нам очень важно принимать участие в таких мероприятиях. Мы рады общаться со школьниками, популяризировать IT, рассказывать про наши проекты», - говорит представитель Центрального университета Олеся Майстренко.

Самыми активными на фестивале оказались школьники технолицея. Многие попробовали себя в мастер-классах, испытали удачу в лотерее. Главный приз - фотография с автографом космонавтов.

Завершился фестиваль просмотром фильма «Вызов» с участием его создателей.

«Я в большом восторге от того, что увидел здесь. Это потрясающе, это просто космос», - отметил режиссер картины Клим Шипенко.

На встрече ребятам рассказали, как снимают кино о космосе.

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