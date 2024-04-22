22 апреля 2024, 10:09

Фестиваль инноваций прошел в Павловской Слободе

Читайте нас в: Google Новости

Фестиваль инноваций «Техноночь» прошел в Павловской Слободе. Возможностью окунуться в мир технологий и науки воспользовались более тысячи человек.

«Мы приобщаем ребят к новым профессиям, к новым навыкам. Заинтересовываем, мотивируем их для того, чтобы они могли развивать науку, познавать мир», - рассказала директор АНОО «Областной технолицей имени В. И. Долгих» Екатерина Сизинцева.

К фестивалю готовились два месяца. Вместе с ведущими вузами разработали для гостей задания на научные темы. Заинтересованных оказалось немало - около тысячи человек. В основном, это школьники старших классов, которые уже выбирают для себя будущую профессию.

Представители институтов провели мастер-классы и рассказали ребятам, чем живут их альма-матер.

«Нам очень важно принимать участие в таких мероприятиях. Мы рады общаться со школьниками, популяризировать IT, рассказывать про наши проекты», - говорит представитель Центрального университета Олеся Майстренко.

Самыми активными на фестивале оказались школьники технолицея. Многие попробовали себя в мастер-классах, испытали удачу в лотерее. Главный приз - фотография с автографом космонавтов.

Завершился фестиваль просмотром фильма «Вызов» с участием его создателей.

«Я в большом восторге от того, что увидел здесь. Это потрясающе, это просто космос», - отметил режиссер картины Клим Шипенко.

На встрече ребятам рассказали, как снимают кино о космосе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра
22 апреля 2024, 10:38
Почти 400 жителей Подмосковья обратились к медикам с укусами клещей с начала года
ники детства
Читайте нас в: Google Новости
Сезон клещей в самом разгаре в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора по Московской области на 18 апреля, за медицинской помощью после укуса насекомых обратились уже 380 человек, из них 122 ребенка.

Многие жители региона приняли решение вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку с начала года поставили уже 2099 человек, в том числе 647 детей.

Снятых с человека клещей отправляют на исследования. В 21,2% случаев у присосавшихся насекомых обнаружили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев - гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита не выявлены.

С начала 2024 года в Подмосковье зарегистрировали 24 случая болезни Лайма. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не было.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
22 апреля 2024, 10:12
Прием заявок на конкурс архивистов продлили в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявок на конкурс «Юный архивист» продлили в Подмосковье до 30 июня. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Главная цель конкурса - поспособствовать воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости и любви к стране. Чтобы стать участником в этом году, необходимо направить анкету по электронной почте gau-unarh@mosreg.ru. Направить свои работы могут ученики школ, а также студенты колледжей и вузов.

С формой заявки и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы конкурсы
22 апреля 2024, 09:26
Кластер ИЖС «Сорочаны» построят в Дмитрове к 2044 году
Самолет
Читайте нас в: Google Новости
План нового кластера ИЖС «Сорочаны» в Дмитровской округе одобрил Градостроительный совет Московской области. В министерстве жилищной политики региона напомнили, что на площадке почти 700 гектаров планируется построить около восьми тысяч частных домов.

Группа «Самолет» построит в кластере 810 тысяч квадратных метров жилья - это около восьми тысяч индивидуальных домов, обеспеченных объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Кластер будут возводить в несколько этапов, а полная реализация проекта намечена на 2044 год.

Будущие жители, приобретая дом с земельным участком, смогут сразу переезжать. Жилье будет уже с отделкой и подключением к центральным коммуникациям.

Территорию кластера огородят, а все постройки внутри выполнят в едином стиле.

Для жителей построят несколько детских садов, большую школу и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Поликлиники Дмитров
22 апреля 2024, 09:13
Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на онлайн день открытых дверей. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет 26 апреля.

Эксперты ведомства расскажут о выплатах компенсаций пострадавшим от мошеннических действий. К участию в видеоконференции приглашаются жители, которые столкнулись с двойными продажами, самостроем без разрешения на строительство, ликвидацией застройщиков. Все они не попадают под ФЗ-214, но решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации.

Заявки на видеоконференцию принимаются до 14:00 24 апреля по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, добавочные 47613 и 47926.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Поликлиники Дмитров

Новости по теме