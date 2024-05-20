Фестиваль художественных промыслов пройдет в Сергиевом Посаде

Фестиваль «Подмосковные узоры» пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Гости познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и федоскинской росписи. В парке организуют мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества, ярмарку и фольклорную программу. Московский открытый театр кукол покажет спектакль «Клочки по заулочкам», а украшением программы станет выступление государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Начало в 12:00. Подробности на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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