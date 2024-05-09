Фестиваль ГТО в День Победы прошел в Солнечногорске
Фестиваль ГТО состоялся в Солнечногорске на стадионе «Металлург». Сдали нормативы около 100 человек разных возрастов. Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы.
Участники прошли следующие дисциплины: челночный бег, наклоны на гимнастической скамье, отжимания, подтягивания на перекладинах, прыжок в длину, а также бег от 60 до 3000 метров.
«Все официальные результаты будут внесены в электронную базу. В дальнейшем при успешной сдаче нормативов выдается отличительный значок ГТО и удостоверение», - отметил начальник отдела ГТО по городскому округу Солнечногорск Станислав Кривошеев.
Для старшеклассников сдача нормативов ГТО и получение отличительного значка дают бонус при поступлении в высшие учебные заведения - от трех до 10 баллов. Также знак отличия позволяет трудящимся предприятий претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот - на усмотрение работодателя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.
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