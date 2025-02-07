Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Подольске в феврале
Региональный фестиваль ГТО пройдет в Подольске 16 февраля. В нем примут участие сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья.
Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях примут участие те команды, которые успешно прошли муниципальный отбор. Лучшие коллективы представят области на всероссийском уровне.
В программу войдут стрельба из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, подтягивания или рывок гири.
В состав команды могут входить спортсмены от 25 до 59 лет, которые работают в организациях Подмосковья.
Турнир пройдут на базекомплекса \"Заречье\" в Подольске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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