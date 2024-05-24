Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Дубне 9 июня

«Выкрутасы» уже прошли отборочный тур, а вместе с ними еще четыре команды из Дубны. На набережной Менделеева они покажут свои номера 9 июня. Выступления коллективов оценит звездный состав жюри, а лучшие отправятся на гала-концерт.

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Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри фестиваля «Город танцует в парках». Ребята считают дни до выступления.

«Очень хороший комментарий нам дали в прошлом году. Мы постарались исправить все, что нам сказали, добавить эмоций, разозлиться. В этом году хореография - сложнее, ритм - быстрее, музыка - ритмичнее, а тренировки - жестче», - поделилась руководитель коллектива «Выкрутасы» Елена Учкина.

Танцоры добавили экспрессии и элементы из разных стилей: акробатики и хип-хопа. Сейчас они отрабатывают движения и доводят технику до идеала.