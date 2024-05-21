Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Шатуре

Впервые фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Подмосковье в 2023 году.

«Та душа, те чувства, с которыми наши ребята танцуют, передают свои эмоции, - это не сравнимо ни с чем. В первом сезоне приняли участие команды из 35 муниципалитетов. В этом году будет 30 площадок, но 55 муниципалитетов», - рассказала директор Московской областной дирекции по развитию парков АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

В Шатуре на сцену вышли 10 коллективов: есть новички, а есть и те, кто уже много лет покоряет танцевальные пьедесталы. Например, коллектив Cherusty Dance перевернул все с ног на голову, смешав в танце разные жанры и устроив виртуозное па на голове в брейк-дансе. Ансамбль «Мозаика» устроил на сцене девичий переполох, представив зрителям народный танец. Оценивали выступления лучшие хореографы - звезды танцевального искусства.

«Это очень хорошее начало для того города, который до этого не участвовал в нашем фестивале. На самом деле у нас нет задачи, чтобы все прекрасно танцевали, у нас есть задача, чтобы люди захотели танцевать, чтобы они втягивались в танцы, чтобы они получали удовольствие от танца, а именно это как раз сегодня на сцене и было», - отметил заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Впервые фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Подмосковье в 2023 году.

«Та душа, те чувства, с которыми наши ребята танцуют, передают свои эмоции - это несравнимо ни с чем. В первом сезоне команды из 35 муниципалитетов приняли участие. В этом году будет 30 площадок, но 55 муниципалитетов», - рассказала директор Московской областной дирекции по развитию парков АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

В Шатуре на сцену вышли 10 коллективов: есть новички, а есть и те, кто уже много лет покоряет танцевальные пьедесталы. Например, коллектив Cherusty Dance перевернул все с ног на голову, смешав в танце разные жанры и устроив виртуозное па на голове в брейк-дансе. Ансамбль «Мозаика» устроил на сцене девичий переполох, представив зрителям народный танец. Оценивали выступления лучшие хореографы - звезды танцевального искусства.

«Это очень хорошее начало для того города, который до этого не участвовал в нашем фестивале. На самом деле у нас нет задачи, чтобы все прекрасно танцевали, у нас есть задача, чтобы люди захотели танцевать, чтобы они втягивались в танцы, чтобы они получали удовольствие от танца, а именно это как раз сегодня на сцене и было», - отметил заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Всем без исключения коллективам вручили дипломы, а лучшими, по мнению жюри, стали танцоры «Нового искусства». Их пригласили на гала-концерт, который состоится в Раменском 7 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Всем без исключения коллективам вручили дипломы, а лучшими, по мнению жюри, стали танцоры «Нового искусства». Их пригласили на гала-концерт, который состоится в Раменском 7 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».