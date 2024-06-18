Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Реутове

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Участниками фестиваля стали 10 танцевальных коллективов, которые представили свои лучшие номера. Оценивали команды заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Владимир Гудым.

После конкурсной программы на сцену вышли победители разных сезонов танцевального телешоу. Мастер-классы от известных хореографов стали ярким завершением творческого вечера.

Победителем фестиваля в Реутове стал коллектив центра танцевальной культуры «Prодвижение». Дети выложились по максимуму, поэтому не скрывали эмоций от заслуженного успеха. С победой их поздравил первый заместитель главы администрации городского округа Реутов Николай Ковалев.

Финалистов ждет грандиозный гала-концерт, который пройдет в сентябре. В нем также примут участие многие известные танцоры и приглашенные артисты.

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