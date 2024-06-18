18 июня 2024, 11:41

Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Реутове

Медиасток.рф
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Второй сезон областного фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Реутове. В Центральном парке лучшие команды городского округа поборолись за звание финалиста.

Участниками фестиваля стали 10 танцевальных коллективов, которые представили свои лучшие номера. Оценивали команды заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Владимир Гудым.

После конкурсной программы на сцену вышли победители разных сезонов танцевального телешоу. Мастер-классы от известных хореографов стали ярким завершением творческого вечера.

Победителем фестиваля в Реутове стал коллектив центра танцевальной культуры «Prодвижение». Дети выложились по максимуму, поэтому не скрывали эмоций от заслуженного успеха. С победой их поздравил первый заместитель главы администрации городского округа Реутов Николай Ковалев.

Финалистов ждет грандиозный гала-концерт, который пройдет в сентябре. В нем также примут участие многие известные танцоры и приглашенные артисты.

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Реутов Фестивали Парки
18 июня 2024, 11:44
Более 3 тысяч машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье за неделю
ЦБДД
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За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,2 тысячи автомобилей за неправильную парковку. Больше всего транспортных средств забрали с улиц Ленинского округа — 335 машин.

Водителям напомнили, при каких условиях автомобиль может быть эвакуирован: если он припаркован в зоне запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» или на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Также на специализированную стоянку могут забрать транспортное средство, если оно расположено на трамвайных путях или оставлено во втором ряду.

Напомним, узнать местонахождение автомобиля можно по телефону 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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ПДД Машины
18 июня 2024, 11:34
Новую подстанцию скорой помощи построят в Мытищах в 2024 году
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство подстанции скорой помощи в деревне Сухарево под Мытищами. Ее начали возводить в середине марта. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, подстанцию строят по нацпроекту «Здравоохранение» за счет регионального бюджета. Готовность объекта превысила 23%.

«Выполнены работы подготовительного этапа, комплекс земляных работ, готовы фундаменты. В настоящее время строители монтируют несущие конструкции», - отметили в министерстве.

Площадь трехэтажного здания составит около 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят помещения предрейсового осмотра, комнату отдыха, столовую, конференц-зал, кабинеты амбулаторного приема и диспетчера. Центральный вход оснастят пандусом для удобства инвалидов.

На территории также разместят парковку, гаражный бокс, контрольно-пропускной пункт и стоянку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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Больницы Мытищи Строительство
18 июня 2024, 11:28
Нарушители правил обращения с отходами в Одинцове и Истре выплатят штрафы
Минэкологии МО.
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Представители Минэкологии Московской области вынесли семь постановлений об административном наказании за нарушение правил обращения со строительными отходами в Одинцове и Истре.

«Полицейскими в Истре были задержаны пять нелегальных перевозчиков отходов в деревнях Лешково и Чесноково», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в Павловской Слободе выявили еще одного нарушителя и выписали ему штраф в 15 тысяч рублей. Двум водителям, незаконно выгрузившим грунт в Одинцове, предстоит выплатить 50-тысячные штрафы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Штрафы Одинцово Истра Экология
18 июня 2024, 11:27
Последняя в учебном году линейка прошла в колледже «Энергия» в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Последняя в этом году линейка прошла в подмосковном колледже «Энергия». После церемонии поднятия флага администрация учреждения рассказала о планах на грядущую семидневку: сдать экзамены и защитить дипломные работы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, сессия продлится в колледже до 28 июня, а у некоторых групп - до 5 июля. После этого студенты отправятся на каникулы.

«Заведующие подразделений ознакомили студентов с календарным учебным графиком и перечнем экзаменов летней сессии. Была предоставлена полная информация о Государственной итоговой аттестации, о прохождении производственной и преддипломной практики, о правилах выполнения и защиты ВКР», - рассказали в ведомстве.

Педагоги-психологи рассказали ребятам о мероприятиях, направленных на профилактику стресса в период сессии. Они будут направлены на расширение поведенческого репертуара и осознание своего поведения.

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Студенты Образование

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