18 июня 2024, 12:32

Фестиваль футбола пройдет в Балашихе 29 июня

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» пройдет в Балашихе 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований могут стать дети 2011-2012, 2013-2014, 2015–2016 годов рождения. Чтобы присоединиться к фестивалю, необходимо пройти регистрацию до 26 июня.

По итогам фестиваля каждый игрок получит электронный сертификат с персональными результатами. Участники с самыми высокими показателями получат шанс пройти обучение в Академии ПФК ЦСКА.

В рамках фестиваля пройдет автограф-сессия с футболистами, игры в Playstation и настольный футбол, турнир в формате 3×3 и другие активности. Мероприятие организовано по нацпроекту «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Футбол Фестивали Балашиха
18 июня 2024, 13:05
Арбалетчики из Солнечногорска победили на областных соревнованиях
Читайте нас в: Google Новости
Арбалетчики из Солнечногорска завоевали награды всех достоинств на чемпионате и первенстве Московской области по стрельбе из полевого арбалета. Соревнования проходили на протяжении двух дней в Коломне.

Муниципалитет представили шесть спортсменов из числа участников движения «Юнармия» и Молодежного центра «Подсолнух». По итогам чемпионата мастер спорта России Алина Сорокина стала четырехкратным чемпионом Московской области. Серебряные медали завоевали Кира Фетенко и Кристина Шишкина.

На первенстве Кристина Шишкина получила золотую и серебряную медали в категории «юноши и девушки до 18 лет», а Кира Фетенко заняла первое и третье места среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет.

Площадки для подготовки к соревнованиям арбалетчикам из Солнечногорска предоставило местное отделение «Боевого братства».

«Стать зрителями этого увлекательного вида состязаний смогут и жители Солнечногорска. С 15 по 20 июля на стадионе „Авангард“ пройдут чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета, в котором также примут участие наши спортсмены», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экстремальном забеге в Алабине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Солнечногорск
18 июня 2024, 12:13
Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске
МГЕР г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Участие в нем приняли 11 команд из округа и Зеленограда.

Соревнования организовали местное отделение «Молодой гвардии» и молодежный центр «Возрождение» в рамках проекта «Гвардейская машина». На поле встретились участники в возрасте от 14 до 42 лет.

«Этот турнир проводится раз в месяц в течение всего лета. Наша основная цель - занять молодежь и приобщить ее к спорту», - отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Победу одержала команда «Песчаный карьер» из микрорайона ЦМИС. Второе место заняла команда No Name из Зеленограда. Третье место досталось команде «Supsun Салют» из микрорайона Тимоново. Все участники получили подарки и грамоты от организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экстремальном забеге в Алабине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Баскетбол
18 июня 2024, 12:08
Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с января
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с начала года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, служба отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которе произошли на территории региона. Их участники оформили более 10 тысяч европротоколов.

«Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а более 27 тысяч ДТП - в 16 центрах Службы помощи. Благодаря работе Службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Алексей Гержик.

Служба дает водителям рекомендации о том, что делать в первую очередь на месте ДТП, помогает оформить европротоколы, избежать частых ошибок и консультирует по возмещению убытков через страховую компанию.

В случае автомобильной аварии жителей призывают звонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
18 июня 2024, 12:00
Строительство нового храма началось в микрорайоне 1 Мая в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Два года назад было подписано соглашение о передаче Балашихинской епархии земельного участка в микрорайоне 1 Мая для возведения храма. Там появилась деревянная церковь, а вскоре начнется строительство каменного храма.

Закладной камень в основании будущего храма Горевской иконы Божией Матери освятил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров и благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил.

«В этот замечательный день хочу поблагодарить владыку Николая за то, что еще в 2022 году он благословил строительство храма в этом микрорайоне. Теперь мы заложили камень в основание нового храма. Он будет служить нашей православной вере, а жители этого района смогут приходить сюда, чтобы помолиться и обрести надежду и утешение», - сказал Брынцалов.

Новый духовный центр появится рядом с деревянным храмом. Здание планируют сделать двухуровневым. На первом этаже будет дом причта, трапезная, воскресная школа и помещения для священнослужителей. На втором этаже будут проходить службы.

«Храм будет в псевдорусском стиле с чертами русского модерна начала XX века. Само здание будет белоснежным, с золотыми куполами и шатром из меди. Одна из особенностей храма - каждый его фасад будет отличаться друг от друга. Для маломобильных прихожан в храме будет лифт. За счет планировки посещать храм смогут около 400 человек», - пояснил архитектор, член искусствоведческой комиссии при Московской епархии Русской православной церкви Дмитрий Пшеничников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Религия Балашиха

Новости по теме