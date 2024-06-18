Фестиваль футбола пройдет в Балашихе 29 июня
Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» пройдет в Балашихе 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Участниками соревнований могут стать дети 2011-2012, 2013-2014, 2015–2016 годов рождения. Чтобы присоединиться к фестивалю, необходимо пройти регистрацию до 26 июня.
По итогам фестиваля каждый игрок получит электронный сертификат с персональными результатами. Участники с самыми высокими показателями получат шанс пройти обучение в Академии ПФК ЦСКА.
В рамках фестиваля пройдет автограф-сессия с футболистами, игры в Playstation и настольный футбол, турнир в формате 3×3 и другие активности. Мероприятие организовано по нацпроекту «Демография».
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