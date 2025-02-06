06 февраля 2025, 09:43

Фестиваль фольклорных коллективов прошел в Красногорске

Телеканал 360
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Ежегодное мероприятие «Истоки» проводится уже в девятый раз. На сцене дома культуры «Подмосковье» собрались творческие коллективы,  чтобы заново открыть зрителю самобытную культуру русского народа, а главное — привить любовь к его творчеству.

Перед гостями выступили 16 коллективов. Фольклорное творчество всегда славилось жанровым разнообразием, что и подтвердили завсегдатаи фестиваля - хор русской песни «Звонцы», ансамбли «Забава» и «Беседушка». Зрители услышали казачьи песни, баян, балалайку, оркестровые инструменты. И хотя не все из музыкантов имеют профессиональное образование, это не мешает им воодушевлять своей песней тех, кто в этом нуждается.

Свои выступления артисты посвятили сразу двум важным датам - Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а потому и репертуар выбрали соответствующий.

Администрация городского округа наградила артистов благодарственными письмами. Ярким завершением концерта стали российские триколоры, которые музыканты высоко подняли на сцене.

Красногорск Музыка Фестивали
06 февраля 2025, 09:34
Встреча администрации с жителями прошла в школе № 3 во Фрязине
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Эту локацию выбрали впервые для удобства фрязинцев, проживающих в соседних микрорайонах. В открытом диалоге смог принять участие любой житель без предварительной регистрации

Задать свои насущные вопросы пришли порядка 30 фрязинцев. Участники встречи подробно обсудили вопросы, которые касались сферы имущества, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все разобрали на месте с участием ответственных лиц, с каждым из заявителей специалисты свяжутся повторно для более детальной проработки вопросов. Дмитрий Воробьев считает, что обратная связь от фрязинцев - это главный фактор, который помогает с каждым разом делать работу все более эффективной.

«Такой формат, на самом деле, очень полезен. Это живой диалог органов местного самоуправления с жителями и возможность решить текущие вопросы, потому что не всегда можно записаться, не всегда есть время. А такой формат очень удобен», - отметил житель города Кирилл Чирков.

Для того, чтобы ответить на вопросы горожан, вместе с главой городского округа Дмитрием Воробьевым, депутатами городского совета и представителями профильных служб прием вели представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, заместитель главврача Щелковской больницы, сотрудники отдела надзорной деятельности по Щелковскому району и фрязинского отдела полиции.

Жители муниципалитета обращались абсолютно с разными вопросами. Пенсионерка Александра Воробьева пришла на встречу по поводу ремонта квартиры. Из-за постоянных протечек в ней сыро и появилась плесень. Обращение жительницы приняли в работу.

ЖКХ Фрязино
05 февраля 2025, 23:39
Подмосковных производителей в агросфере пригласили на деловую миссию в Монголию
Unsplash
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Подмосковных производителей, задействованных в сфере АПК, приглашают на деловую миссию в Монголию. Она пройдет 22–23 мая, а организатором выступит Российский экспортный центр.

Как сообщили в Минсельхозе Подмосковья, участие могут принять компании, работающие в сфере пищевой промышленности и АПК, и заинтересованные в выходе на монгольский рынок. Отмечается, что миссия - это возможность провести переговоры с локальным бизнесом и заключить контракты.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте до 23 марта. Экспортеры могут рассчитывать на господдержку: РЭЦ полностью покрывает расходы на аренду и оформление выставочных площадей, рекламу и организацию мероприятий. Также участникам компенсируют часть затрат на застройку стендов и доставку продукции - 50% для крупных компаний и 80% для малого и среднего бизнеса.

Сельское хозяйство Монголия
05 февраля 2025, 23:22
Подмосковный производитель представил новую линейку готовых овощных смесей
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Предприятие «Мираторг» в Домодедове запускает новую линейку замороженных овощных смесей «Вкусы мира». Благодаря шоковой заморозке продукты сохраняют до 90% полезных веществ, свежесть и вкус.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, компания представила новинку на выставке «Продэкспо 2025» в Москве. В линейке - пять блюд, вдохновленных кухнями разных стран. Так, карри с баклажанами и рисом отсылает к Индии, жареный рис с курицей ассоциируется с Таиландом, лапша с овощами - с Китаем, а паста фетучини с томатами и специями - с Италией.

Продегустировать продукцию, а также ознакомиться с технологиями производства можно на стенде компании № 22С38 на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки « Продэкспо 2025 ». Она продлится до 7 февраля.

Сельское хозяйство
05 февраля 2025, 22:30
Ветеринарная лаборатория в Серпухове отметила 88-летие
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Серпуховская ветеринарная лаборатория, начавшая свою историю в 1937 году, является одной из старейших в регионе. Ее создание было вызвано необходимостью диагностики особо опасных заболеваний крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

За 88 лет работы сотрудники лаборатории сохраняют традиции, заложенные их предшественниками, и продолжают обеспечивать эпизоотическую безопасность.

С 2017 года лаборатория входит в состав Терветуправления № 5 и находится под управлением Московской области. Сегодня в учреждении трудятся 11 высококвалифицированных специалистов, которые проводят исследования биоматериалов животных, включая домашних питомцев, птиц и даже рептилий. Также здесь анализируют пищевую продукцию - молоко, мясо, яйца, рыбу и корма для животных на токсичность, микробиологию и физико-химические свойства.

Серпуховская ветеринарная лаборатория выполняет более 15 видов исследований. Только за прошлый год специалисты провели около 100 тысяч анализов. Среди клиентов учреждения - крупные сельхозпредприятия городских округов Серпухов и Чехов, такие как АО «Дашковка», животноводческие хозяйства, производители кормов, а также владельцы домашних животных.

Лаборатория доступна не только для диагностики заболеваний, но и для проведения плановых обследований, особенно для возрастных питомцев или животных с хроническими заболеваниями.

В Московской области действует всего 12 подобных лабораторий, и одна из них находится в Серпухове. Это важно для обеспечения качества продукции, здоровья животных и людей в регионе.

Исследования Серпухов Животные

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