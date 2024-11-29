Фестиваль фольклорного искусства прошел в Красногорске

Музыкальный форум проводится во всех школах Красногорска на протяжении 15 лет.

Первыми на сцену вышли ученики третьего класса, которые посвятили свой номер Республике Коми.

«Мы готовились, тренировались, учили слова. Было нелегко, но мы справились. Мы начали готовиться с первого сентября, чтобы показать хороший номер сегодня», - поделились ученики 3 класса школы № 15 Вера Шенявина и Михаил Мельников.

Евгения Шутяева - начальник отдела по организации мероприятий центра Республики Коми в Москве вручила директору школы Ольге Гацкевич подарок.

«Я сегодня в компании с национальным героем этноса Коми - это Пера-богатырь, который совершил немало ратных подвигов. Он сильный, справедливый и защищает свою родную землю», - сказала начальник отдела по организации мероприятий культурно-делового центра Республики Коми в Москве Евгения Шутяева.

Ученики представили народы Тывы, Якутии, Татарстана, Ингушетии и Донецкой Народной Республики.

«Это все победители. Все номера были очень красивые. Очень трудно было выбрать самых лучших. Во первых, мы воспитываем патриотизм в наших детях. Они должны знать, что мы живем в России, и что наша Россия - это многонациональная страна», - сказала главный специалист управления образования администрации в Красногорске Ирина Башкина.

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