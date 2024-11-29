29 ноября 2024, 16:45

Фестиваль фольклорного искусства прошел в Красногорске

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Гала-концерт победителей отборочного тура фольклорного фестиваля «Наш дом — Россия» прошел в школе № 15 в Красногорске. Дети познакомились с традициями, танцами, песнями, обрядами национальностей, народов и народностей, проживающих на территории страны.

Музыкальный форум проводится во всех школах Красногорска на протяжении 15 лет.

Первыми на сцену вышли ученики третьего класса, которые посвятили свой номер Республике Коми.

«Мы готовились, тренировались, учили слова. Было нелегко, но мы справились. Мы начали готовиться с первого сентября, чтобы показать хороший номер сегодня», - поделились ученики 3 класса школы № 15 Вера Шенявина и Михаил Мельников.

Евгения Шутяева - начальник отдела по организации мероприятий центра Республики Коми в Москве вручила директору школы Ольге Гацкевич подарок.

«Я сегодня в компании с национальным героем этноса Коми - это Пера-богатырь, который совершил немало ратных подвигов. Он сильный, справедливый и защищает свою родную землю», - сказала начальник отдела по организации мероприятий культурно-делового центра Республики Коми в Москве Евгения Шутяева.

Ученики представили народы Тывы, Якутии, Татарстана, Ингушетии и Донецкой Народной Республики.

«Это все победители. Все номера были очень красивые. Очень трудно было выбрать самых лучших. Во первых, мы воспитываем патриотизм в наших детях. Они должны знать, что мы живем в России, и что наша Россия - это многонациональная страна», - сказала главный специалист управления образования администрации в Красногорске Ирина Башкина.

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Красногорск Школы Россия Фестивали
29 ноября 2024, 17:25
Юный борец из Подольска получил звание кандидата в мастера спорта
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Денису Носову присвоен спортивный разряд по распоряжению Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Борец ранее стал победителем всероссийских соревнований.

Воспитанник отделения греко-римской борьбы спортивной школы олимпийского резерва «Космос» стал кандидатом в мастера спорта в 14 лет. Он в 2024 году был серебряным призером первенства Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Тамбове и выиграл золото на всероссийском турнире в Липецке.

Денис Носов начал заниматься греко-римской борьбой под руководством тренера Евгения Гребнева с семи лет. Он неоднократно становится победителем и призером различных соревнований. В 2023 году Носов выиграл бронзовую награду на первенстве Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Рязани.

Учится спортсмен в школе № 20 имени Героя России Игоря Сергуна.

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Спортсмены Подольск
29 ноября 2024, 17:21
Почти 60 устаревших аппаратов для рентгенов заменили в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медучреждения получили еще 59 аппаратов для рентгенов с начала года. Один из них получил в детскую травматологическую больницу, его стоимость составила 37 миллионов рублей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин, медучреждения продолжают оснащать современным оборудованием, которое необходимо для качественной и быстрой диагностики. Так, в больницы поступили 59 аппаратов для рентгенов, один из них заработал в областной детской травматолого-ортопедической больнице.

«Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На его закупку было выделено более 37 миллионов рублей. Всего с начала года в наших медучреждениях заменили 59 рентген-аппаратов», - сказал министр.

На новом оборудование будут проводить плановые и экстренные исследования. Специалисты смогут получать снимки высокого качества при низкой лучевой нагрузке на пациента. Результаты будут храниться в электронном виде.

Больницы
29 ноября 2024, 17:06
Лекцию о событиях Русско-японской войны провели в Химках
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В Химках провели лекцию о Русско-японской войне. В рамках мероприятия слушателям рассказали об обороне Порт-Артура — самом продолжительном сражении 1904–1905 годов.

«Замечательная встреча. Сегодня узнали здесь множество интересных исторических фактов, также посмотрели документальный фильм. Огромное спасибо организаторам», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Просветительские встречи в Химках проводятся регулярно. С июля жители приняли участие более чем в 500 историко-патриотических событиях, включая лекции, выставки и кинопоказы.

«Такие мероприятия знакомят жителей с историей края и страны», - подчеркнул депутат Владимир Суслов.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что на встречах участвуют известные общественные и политические деятели округа, такие как Юлия Ишкова, Галина Болотова, Егор Ченюк и другие.

Химки История
29 ноября 2024, 17:06
Строительство котельной в деревне Бершово под Чеховом завершат к концу года
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В рамках «Часа ЖКХ», прошедшего в администрации городского округа Чехов, обсудили текущую ситуацию с отопительным сезоном и планы по модернизации котельных. По словам главы округа Михаила Собакина, теплоноситель подается во все многоквартирные дома и социальные учреждения города в соответствии с установленным температурным графиком.

Для оперативного устранения возможных аварий на коммунальных объектах и инженерных сетях предприятие «ЖКХ Чеховского района» заключило договоры на формирование дополнительных аварийных бригад. Также ведется набор временных специалистов для работы в Теплосетях, из которых уже трудоустроено порядка 60 человек.

С целью повышения надежности систем отопления и предотвращения аварийных ситуаций на 11 котельных округа введен режим повышенной готовности. Это позволит обеспечить стабильное прохождение зимнего периода и создать резерв необходимого оборудования.

Городской округ Чехов стал участником масштабной программы модернизации объектов коммунального хозяйства. До конца года планируется завершить строительство новой котельной в деревне Бершово, провести капитальный ремонт оборудования на котельной № 1, заменить оборудование на котельной № 10 в поселке Столбовая, а также реконструировать котельную в Чехов-7.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» предусмотрены работы по модернизации объектов теплоснабжения в округе. Уже заключены контракты на проектно-изыскательские работы для 12 котельных. Всего в программу реконструкции и капитального ремонта включены 22 котельные округа.

Кроме того, запланированы работы на 235 участках тепловых сетей, а также строительство трех новых участков общей протяжённостью около 25 километров в двухтрубном исполнении.

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ЖКХ Отопление Чехов

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