21 ноября 2023, 09:31

Фестиваль физической и духовной культуры для воспитанников воскресных школ прошел в Щелкове

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учащихся воскресных школ прошел в Щелкове. В нем приняли участие свыше 200 человек 2010–2014 годов рождения.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали воспитанники епархий Одинцова, Сергиева Посада, Балашихи, Коломны и Подольска.

Команды соревновались в девяти дисциплинах. Это мини-футбол, городошный спорт, дартс, легкая атлетика, перетягивание каната, метание ножа, вис на перекладине, корнхолл и «Веселые старты».

В мини-футболе лучший результат показал коллектив из Одинцова, на втором месте расположилась Коломна, а на третьем - Сергиев Посад.

Первое место в городошном спорте занял Сергиев Посад, второе - Балашиха, третье - Одинцово.

Победу в перетягивании каната одержала команда из Одинцова, за ней - Коломна и Балашиха. В висе на турнике лучший результат показали спортсмены из Коломны, Балашихи и Одинцова, в дартсе - Одинцово, Балашиха и Коломна.

Первое место в «Веселых стартах» досталось Коломне, второе - Сергиеву Посаду, третье - Одинцову, а в эстафете на пьедестал поднялись Одинцово, Коломна и Сергиев Посад.

Лучшими в корнхолле стали Одинцово, Балашиха и Подольск, а в метании ножа - Николай Деркачев из Одинцова, Сергей Никольский из Сергиева Посада и Антон Жаренко из Коломны.

Лучших спортсменов наградили кубками, медалями и грамотами министерства.

Фестиваль проходит в Подмосковье ежегодно. Он направлен на физическое и духовное воспитание детей.

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Спортсмены
21 ноября 2023, 10:45
Министерство культуры Подмосковья сообщило о творческом конкурсе для детей и подростков Донбасса
Unsplash
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Фонд «Традиция» при поддержке Фонда культурных инициатив проводит конкурс «Путь к мечте» для творчески одаренных детей и подростков из новых территорий России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Цель конкурса - поддержать талантливых ребят в возрасте от семи до 17 лет. Состязания пройдут в пяти номинациях: изобразительное искусство, музыка, танец, кино и художественное слово.

Участниками могут стать дети и подростки из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также проходящие реабилитацию под патронажем Общественной палаты России.

Конкурс дает возможность раскрыть потенциал и интегрироваться в российскую творческую среду, получить наставничество преподавателей ведущих учебных заведений.

Для участия до 28 ноября нужно подать заявку на сайте путькмечте.рус. Она включает заполненный шаблон, согласие на обработку данных и видео о творчестве.

Победители выступят на гала-концерте 1 июня 2024 года в Москве.

конкурсы
21 ноября 2023, 10:33
Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе «Коммунальный бонус»
Unsplash
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Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе лояльности «Коммунальный бонус» с 20 по 26 ноября. В эти дни жители смогут получить подарки и купоны на скидки при каждой авторизации в личном кабинете.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в ноябре на странице «Коммунального бонуса» доступно свыше 80 предложений в разных категориях. Чтобы воспользоваться ими, нужно установить мобильное приложение МосОблЕИРЦ и пройти регистрацию.

Дни открытых дверей проводятся, чтобы жители узнали о преимуществах личного кабинета. Через него можно выгодно оплачивать счета и получать скидки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
21 ноября 2023, 10:13
Шеф-повар из Звенигорода Олег Коробань рассказал о возрождении интереса к русской кухне
Из архива шеф-повара
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Олег Коробань вышел в финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» и поборется за победу в номинации «Лучший повар». Шеф увлекается возрождением старинных русских рецептов и считает, что кухня предков — это не только очень вкусно, но и стильно.

Звенигородский шеф-повар уверен, что многие старинные рецепты незаслуженно забыты. В своей работе он активно использует их, разрушая стереотип о чрезмерной жирности и тяжести этих блюд.

Например, Олег Коробань посоветовал вымочить цыпленка в квасе - получится великолепное блюдо, приятное на вкус. Повар рассказал также, что капустный приварок из щей в старину готовился два с половиной часа исключительно из квашеной капусты, которую томили в русской печи. Отдельно делали луковый взвар. Сейчас такие щи, приготовленные по настоящему русскому рецепту, можно встретить в меню элитных ресторанов.

Олег Коробань рассказал, что в Звенигороде уже появилась традиция устраивать гастрономические ужины. В ресторане, где работает повар, гостям предлагают не только те самые щи, но и похлебку с рыбой, пожарскую котлету, тельное и другие деликатесы. Рецепты старинные, но оформление и подача - современные.

«Одно из наших блюд состоит из репы и баранины, томленой в квасе и шалфее. Такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюдо, обыгранное в современной интерпретации», - рассказал Олег Коробань.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал подготовить Подмосковье к встрече Нового года и позаботиться о комфорте туристов, которые приедут на зимние каникулы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Рестораны
21 ноября 2023, 10:06
Всероссийский съезд операторов капитального ремонта прошел в Подмосковье
Unsplash
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Всероссийский съезд операторов капитального ремонта завершился в Подмосковье. Он прошел в восьмой раз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, Фонд капитального ремонта вышел с предложениями по совершенствованию нормативно-правовых актов. В ведомстве уверены, что инициатива не останется без внимания.

Мероприятие организовали Министерство строительства и ЖКХ России и Ассоциация региональных операторов капремонта.

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Ремонтные работы

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