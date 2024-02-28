Фестиваль финансовой культуры и грамотности пройдет для учащихся Подмосковья
Ежегодный фестиваль финансовой культуры и грамотности пройдет для учащихся Московской области 1 марта. Мероприятия адаптированы под разные группы людей и представлены в различных форматах.
Для школьников и студентов колледжей организуют уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квесты. Воспитанники семейных центров смогут посетить лекции и узнать, как обезопасить себя от финансовых преступников.
В этом году главными темами фестиваля станут вопросы экономической безопасности, финансовых пирамид, личных и семейных финансов, а также кредитной безопасности.
К фестивалю смогут присоединиться и люди старшего возраста на базе клубов «Активного долголетия». Для них организуют вебинары и лекции о финансовом мошенничестве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.
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