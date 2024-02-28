Фестиваль финансовой культуры и грамотности пройдет для учащихся Подмосковья

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Для школьников и студентов колледжей организуют уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квесты. Воспитанники семейных центров смогут посетить лекции и узнать, как обезопасить себя от финансовых преступников.

В этом году главными темами фестиваля станут вопросы экономической безопасности, финансовых пирамид, личных и семейных финансов, а также кредитной безопасности.

К фестивалю смогут присоединиться и люди старшего возраста на базе клубов «Активного долголетия». Для них организуют вебинары и лекции о финансовом мошенничестве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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