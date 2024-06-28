Фестиваль «Энтузиасты» пройдет на территории «Фабрики 1830» в Балашихе

На фестивале будет работать мастерская телеканала «360 Балашиха». Журналисты проведут лекции на темы: «Профессия корреспондента на телевидении: взгляд изнутри» и истории с полей «О чем не расскажут в вузе».

Также в ходе мастерской гости смогут снять репортаж о фестивале и получить обратную связь, а также послушать лекции в от хедлайнеров. Начало в 15.00, в сквере на «Фабрике1830».

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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