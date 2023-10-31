Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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