15 ноября 2024, 08:46

Фестиваль дружбы народов прошел в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Развлекательные мероприятия для детей продолжают проводить в Одинцовском округе. В этот раз для ребят организовали фестиваль дружбы народов в досуговом центре «Ершовское».

В гала-концерте приняли участие призеры и финалисты конкурса. Больше 320 юных артистов из 19 школ и детский садов округа вышли на сцену, чтобы показать свой творческий потенциал. Среди них ребята из Успенского, Звенигорода, Одинцова, Голицыно, а также из коррекционной школы-интерната имени Фурагиной.

Окружной фестиваль дружбы народов ежегодно проводит коллектив педагогов городского дома детского творчества. Гала-концерт с участием победителей традиционно устраивают в начале ноября. В этом году мероприятие стало юбилейным - фестиваль проходит уже пять лет подряд. В этот раз призерами конкурса стали два коллектива из Звенигорода. Первое место заняли ребята из Православной гимназии имени Александра Невского и ученики второго класса школы «КвантУм».

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Одинцово Дети Фестивали
15 ноября 2024, 09:24
Предпринимателям Подольска напомнили о мерах пожарной безопасности зимой
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Совещание о мерах пожарной безопасности на предприятиях городского округа провели в администрации Подольска. Собственникам и арендаторам объяснили, что нужно сделать и проверить в связи с наступлением осенне-зимнего периода.

В мероприятии участвовали руководители предприятий, сотрудники МЧС, представители администрации муниципалитета. Специалисты рассказали, какие противопожарные мероприятия необходимо выполнить.

Собственники и арендаторы должны проверить состояние путей эвакуации и наружного противопожарного водоснабжения, своевременно очищать от снега и наледи лестницы, люки и пожарные гидранты. Также необходимо убедиться в исправности пожарной сигнализации, средств пожаротушения и звукового оповещения персонала. В производственных помещениях нужно обустраивать места для курения, убирать мусор и огнеопасные отходы. Дороги и проезды к зданиям и строениям должны быть свободны.

Руководителям предприятий рекомендовали провести занятия по правилам пожарной безопасности для трудовых коллективов, а также отработать действия при пожаре.

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Подольск МЧС РФ
15 ноября 2024, 08:47
Бесплатное занятие по дзюдо провели для молодежи в Дмитрове
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Молодежь из разных населенных пунктов Дмитровского округа может бесплатно заниматься дзюдо. Накануне в молодежном центре «Родники» центра «Сфера» организовали мастер-класс с профессиональным тренером.

Участники услышали лекцию об основах здорового образа жизни, отточили знание техники безопасности, сделали растяжку.

Затем началось занятие, на котором они познакомились с приемами и отработали их на практике.

«Наши молодежные центры ведут активную работу с молодежью не только в городе, но и во всем городском округе, давая возможность ребятам из деревень и поселков бесплатно заниматься спортом, творчеством, а также просто находить верных друзей и полезно проводить свое время» - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Мастер-классы можно посетить по понедельникам, средам и пятницам в Икше. Телефон для справок: 8(917)5662579.

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Спортсмены Молодежь Дмитров
15 ноября 2024, 08:34
Денис Майданов попросил РЖД убрать торговые точки на станциях в Одинцове
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Депутат Государственной Думы Денис Майданов направил запрос руководству РЖД. Он попросил ликвидировать торговые палатки, расположенные на привокзальных станциях Одинцово и Голицыно.

Парламентарий рассказал, что получил обращение от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Жители округа жалуются на беспорядок и торговлю вдоль железной дороги, которые создают неудобства и портят облик города.

«Ситуация серьезная, поэтому я взял вопрос под личный контроль. Направил депутатский запрос генеральному директору РЖД - попросил рассмотреть возможность убрать торговые точки с участков вдоль МЦД-1 и станции Голицыно, а также провести реконструкцию пешеходных мостов и обеспечить регулярную уборку станций от снега и льда. Очень рассчитываю на быструю реакцию. Жители Одинцовского округа должны чувствовать себя безопасно и комфортно», - отметил депутат.

Кроме того, Майданов направил запрос первому заместителю Московского транспортного прокурора Юрию Городкову с просьбой проверить соблюдение правил безопасности для пассажиров на станциях.

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Одинцово РЖД Депутаты
15 ноября 2024, 08:34
Более 600 спортсменов приняли участие в турнире по бадминтону в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Турнир по бадминтону RSL open организовали в центре ракеточных видов спорта Space. Более 600 любителей и профессионалов приняли участие в традиционных соревнованиях. Этот чемпионат проводят уже в 28-й раз.

Турнир ежегодно проходит осенью и весной. Медали разыграли в 14 категориях в зависимости от вида спорта и мастерства участников.

«Все участники разбиты на категории, поэтому каждый может побороться за медали и призы с равными по уровню соперниками. Ежегодно турнир набирает все больше популярности, а мы делаем все, чтобы бадминтоном заинтересовалось как можно больше человек», - рассказал мастер спорта по бадминтону и вице-президент бадминтонного клуба «Химки» Дмитрий Дубовенко.

Напомним, что недавно в центре ракеточных видов спорта Space провели любительский чемпионат среди женских пар.

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Спортсмены Химки

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