Фестиваль «Дружба народов» пройдет в Мытищах в выходные

Встреча корги-отряда «Маруся и друзья» прошла в Центре гражданской защиты в Щелкове

Корги из отряда «Маруся и друзья» и их хозяева встретились в Центре гражданской защиты в Щелкове. В программе были конкурс костюмов, соревнования и консультации кинологов.

Встречи отряда корги - одна из главных традиций Центра гражданской защиты, призванная привлечь внимание к важности профессии спасателя.

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Встречу организовали щелковские спасатели. Сегодня корги-отряд «Маруся и друзья» - это не просто объединение любителей домашних питомцев, а всероссийское движение поддержки МЧС.

«У нас сегодня день открытых дверей, посвященный Дню гражданской обороны. <…> Когда собирается корги-отряд, когда веселье, когда креативность, тогда и многие вопросы остаются в памяти лучше. Люди сами придумывают себе занятия. У нас тут островок хорошего настроения», - рассказал директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

В центре внимания на осенней встрече - командир отряда корги Маруся Леонидовна. В этом году собака-талисман спасателей из Щелкова стала участницей программы на федеральном канале.

«Самый главный талисман рядом. Это замечательная собака, которая вдохновляет не только на подвиги, но и на добрые дела», - поделилась участница встречи Анжела Терентьева.