Фестиваль «Достоевский» впервые провели в Зарайске

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля «Сон смешного человека» на реке Осетр. Зрители увидели героев разных произведений Достоевского, которые проплывали по реке на плотах и танцевали под музыку оркестра. Режиссер отметил особую атмосферу места действия.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошел в стенах Зарайского кремля, а красочные театральные шествия - на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории.

Главным событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди». Режиссер Мурат Абулкатинов задействовал Евгения Миронова, Юлию Хлынину и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнили произведения Чайковского, усилившие лирическое звучание романа Достоевского.

Художественным руководителем нового фестиваля стал народный артист России Евгений Миронов. Он рассказал о своей связи с творчеством Достоевского.

«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским. Как артист я играл не только его героев, но и самого писателя», - отметил он.

Фестиваль «Достоевский» впервые прошел в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям и гостям региона посетить это уникальное мероприятие, которое в дальнейшем может стать ежегодным.

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«Достоевский, Чехов и Чайковский - три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Очень хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди, чтобы посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль охватил весь Зарайск и его окрестности. Усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и центральные улицы города превратились в площадки для спектаклей, концертов, выставок и шествий.