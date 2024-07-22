Фестиваль «Достоевский» впервые провели в Зарайске
Зарайск впервые принял фестиваль-путешествие «Достоевский», который посетили 25 тысяч человек из разных городов России. Организаторы подготовили для гостей более 50 событий, включая шесть премьер.
Юрий Квятковский представил премьеру спектакля «Сон смешного человека» на реке Осетр. Зрители увидели героев разных произведений Достоевского, которые проплывали по реке на плотах и танцевали под музыку оркестра. Режиссер отметил особую атмосферу места действия.
Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошел в стенах Зарайского кремля, а красочные театральные шествия - на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории.
Главным событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди». Режиссер Мурат Абулкатинов задействовал Евгения Миронова, Юлию Хлынину и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнили произведения Чайковского, усилившие лирическое звучание романа Достоевского.
Художественным руководителем нового фестиваля стал народный артист России Евгений Миронов. Он рассказал о своей связи с творчеством Достоевского.
«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским. Как артист я играл не только его героев, но и самого писателя», - отметил он.
Фестиваль «Достоевский» впервые прошел в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям и гостям региона посетить это уникальное мероприятие, которое в дальнейшем может стать ежегодным.
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«Достоевский, Чехов и Чайковский - три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Очень хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди, чтобы посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фестиваль охватил весь Зарайск и его окрестности. Усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и центральные улицы города превратились в площадки для спектаклей, концертов, выставок и шествий.