22 июля 2024, 12:22

Фестиваль «Достоевский» впервые провели в Зарайске

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Зарайск впервые принял фестиваль-путешествие «Достоевский», который посетили 25 тысяч человек из разных городов России. Организаторы подготовили для гостей более 50 событий, включая шесть премьер.

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля «Сон смешного человека» на реке Осетр. Зрители увидели героев разных произведений Достоевского, которые проплывали по реке на плотах и танцевали под музыку оркестра. Режиссер отметил особую атмосферу места действия.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошел в стенах Зарайского кремля, а красочные театральные шествия - на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории.

Главным событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди». Режиссер Мурат Абулкатинов задействовал Евгения Миронова, Юлию Хлынину и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнили произведения Чайковского, усилившие лирическое звучание романа Достоевского.

Художественным руководителем нового фестиваля стал народный артист России Евгений Миронов. Он рассказал о своей связи с творчеством Достоевского.

«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским. Как артист я играл не только его героев, но и самого писателя», - отметил он.

Фестиваль «Достоевский» впервые прошел в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям и гостям региона посетить это уникальное мероприятие, которое в дальнейшем может стать ежегодным.

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«Достоевский, Чехов и Чайковский - три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Очень хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди, чтобы посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль охватил весь Зарайск и его окрестности. Усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и центральные улицы города превратились в площадки для спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Зарайск Фестивали
22 июля 2024, 13:37
Лесничим из Дмитрова удалось сфотографировать редкую серую цаплю
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники лесной охраны заметили редкую птицу во время обхода территории Дмитровского лесничества. Серая цапля охотилась и стояла неподвижно, что позволило специалистам сфотографировать ее.

Солнечный свет и тени окрасили тело птицы в серо-голубые тона, создавая контраст с ее тонкой белой шеей. Неподвижная поза сделала цаплю похожей на статую. В этот момент она охотилась на мелкую рыбу.

В средней полосе России серые цапли образуют колонии для гнездования. Подмосковье служит домом для нескольких таких семей, находящихся под защитой природоохранного законодательства. Иногда люди находят птенцов цапли на земле в период их вылета из гнезд. Специалисты просят не пытаться «спасать» детенышей, а оставлять их в естественной среде обитания.

Мир насчитывает более 60 видов цапель. Самые крупные представители достигают полутора метров в высоту, а самые мелкие - не превышают 50 сантиметров. Цапля откладывает до семи яиц за год.

Эти птицы часто стоят в воде на одной ноге, чтобы согреть вторую конечность от холодной воды. Цапля способна сохранять такую позу несколько часов.

Большинство видов цапель питаются земноводными и пресмыкающимися. Некоторые охотятся на мелких млекопитающих, таких как кроты и мыши, а также на других птиц, включая чаек. Яйца цапли имеют заостренную форму с обоих концов, что отличает их от куриных яиц.

Пух цапли обладает уникальным свойством: по мере роста он превращается в порошок, равномерно покрывающий перья и защищающий их от намокания.

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Природа Птицы Животные Дмитров
22 июля 2024, 13:33
Детский сад построят в микрорайоне Катюшки в Лобне к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Детский сад на 330 мест построят в микрорайоне Катюшки в Лобне. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, на территории уже приступили к установке игровых комплексов, качелей, песочниц и лавок. На площадке трудятся 50 человек и три машины. Готовность объекта превысила 95%.

«В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели. Рядом с садиком идет установка качелей в виде лошадей и дельфинов, лавочек и песочниц», - добавили в ведомстве.

Площадь детского сада составит пять тысяч квадратных метров. В нем смогут заниматься 14 групп детей от 1,5 до семи лет. Для их обустроят спальни, буфеты, залы для занятий физкультурой и музыкой и другие помещения.

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Строительство Детские сады
22 июля 2024, 13:31
Легкоатлетка из Воскресенска выиграла международные соревнования в Бресте
МБУ ДО "СШОР "Академия Спорта"
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Спортсменка из Воскресенска показала лучший результат на Матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Соревнования прошли в Бресте в июле.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» Алиса Махмутова из Воскресенска показала лучший результат среди девушек в метании диска - 49,91. Серебро и бронзу поделили спортсменки из Белоруссии.

Международные соревнования прошли с 16 по 17 июля. Участниками стали юноши и девушки 2007 года рождения и моложе. Всего в Бресте разыграли 41 комплект медалей. Российская сборная выиграла 87 медалей: 31 золотую, 30 серебряных и 26 бронзовых.

Матчевую встречу среди команд Союзного государства посвятили 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

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Спортсмены Воскресенск Союзное государство
22 июля 2024, 13:29
Студенты МГТУ имени Баумана прошли практику в подмосковных лесничествах
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
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Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана прошли учебную практику по лесоводству. В освоении необходимых знаний будущим специалистам помогли сотрудники «Мособллеса».

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, студенты научились проводить работы по отводу лесосек и проектировать рубки ухода. Руководителем проекта выступил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

В комитете подчеркнули, что главная цель летних практических занятий - научить студентов применять полученные знания на практике. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.

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Студенты

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