Фестиваль домашнего театра пройдет в Лобне 20 апреля
В городском округе пройдет уникальное событие семейного творчества — фестиваль домашнего театра. Мероприятие состоится 20 апреля.
Участники фестиваля продемонстрируют свои актерские и режиссерские способности, представив зрителям свои театральные постановки.
Организаторами фестиваля выступают детская библиотека Лобни и творческая мастерская «Подсолнух». Мероприятие пройдет по адресу: улица Циолковского, 3. Начало в 11:00. Вход на фестиваль абсолютно свободный, что делает его доступным для всех желающих.
Напомним, что недавно в Лобне состоялся отчетный концерт местного ансамбля народной песни « Тынды-Рынды ».
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