Фестиваль домашнего театра пройдет в Лобне 20 апреля

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Участники фестиваля продемонстрируют свои актерские и режиссерские способности, представив зрителям свои театральные постановки.

Организаторами фестиваля выступают детская библиотека Лобни и творческая мастерская «Подсолнух». Мероприятие пройдет по адресу: улица Циолковского, 3. Начало в 11:00. Вход на фестиваль абсолютно свободный, что делает его доступным для всех желающих.

Напомним, что недавно в Лобне состоялся отчетный концерт местного ансамбля народной песни « Тынды-Рынды ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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