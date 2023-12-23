Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в Подмосковье
Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль». Мероприятие продлится до 24 декабря.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.
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Куратор фестиваля Наталия Зарембо рассказала, что в этом году праздник проводится в седьмой раз.
«Это наше большое достижение в этом году темой фестиваля являются сказки. Тема звучит как книга сказок. В этом году у нас более 20 участников из разных городов Подмосковья, а также Тулы и Тульской области», - поделилась Наталия Зарембо.
Для гостей подготовили мастер-классы по росписи пряников, сборке пряничных домиков, елочек, сладких подарков, по лепке и выпеканию традиционных лепных пряников. Также на день можно перевоплотиться в кондитера и пройти вместе с реальными работниками весь цикл производства.
«Мы приезжаем в Дмитров уже седьмой год подряд, для нас это новогодняя сказка. Мы ждем каждый год всем домом пекаря нашей кулинарной студией декабря, когда приезжаем с пряниками радуем дмитровчан, проводим мастер классы», - рассказала ведущая мастер классов Елена Муртазина.
Мероприятие посетили представители города Тула. Участница мероприятия Юлия Фурсова поделилась своими впечатлениями.
«Приехали мы из города Тула со своими известными тульскими пряниками с разными формами, в виде самоваров, в виде разных зверюшек, порадовать детей в Дмитрове. У нас есть белевская пастила, имбирные пряники, с разными картинками новогодними, поэтому добро пожаловать», - рассказала участница.
Отметим, что посетитель фестиваль в Дмитрове можно до 24 декабря.