Фестиваль детской книги «Желтый слон» прошел в Шатуре

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Мероприятие, посвященное развитию детского чтения и творчества, привлекло внимание большого количества участников. В течение всего дня дети вместе с родителями погружались в мир книг через увлекательные встречи, квесты и викторины, которые были организованы на различных площадках.

Символом фестиваля стал добрый и любознательный слоненок по имени Хоба, которого каждый мог создать своими руками.

Библиотека превратилась в настоящую творческую мастерскую: здесь проводились мастер-классы по рисованию на воде, украшению пряников, созданию декоративных элементов и лепке из полимерной глины. Площадки работали до самого окончания фестиваля. Всего праздник успели посетить свыше 700 гостей.