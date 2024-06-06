06 июня 2024, 11:57

Фестиваль детского творчества «3 минуты славы» прошел в Воскресенске

Медиасток.рф
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В Центре культуры и досуга «Москворецкий» прошел четвертый Открытый фестиваль детского и юношеского творчества под названием «3 минуты славы». Это ежегодное мероприятие, которое проводится в День защиты детей и собирает молодых талантливых артистов.

На этот раз более 300 детей из разных городов, включая Воскресенск, Шатуру и Белгород, выступили на сцене, представив свои номера в различных жанрах в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Отметим, что фестиваль организован в формате концерта, где нет судей, жюри, лауреатов или дипломантов. Каждый участник заслуживает высших похвал и поддержки. Многие артисты посещают это мероприятие уже не первый год, в то время как для кого-то это первый опыт выступления на большой сцене. Все номера артистов получились яркими и запоминающимися.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Воскресенск конкурсы
06 июня 2024, 12:28
Работников «Мособлпожспаса» за отличную работу отметили почетным званием
ГУ МЧС
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Руководитель территориального управления № 5 «Мособпожспаса» Геннадий Лафицков и его заместитель Михаил Лобанов получили почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области». Спасателей отметили за самоотверженную работу на очередном заседании коллегии Главного управления МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, одной из главных тем совещания стала подготовка к купальному сезону в Подмосковье. В этом году в регионе планируют открыть 81 пляж для купания. Все лето работники «Мособлпожспаса и инспекторы ГИМС будут проводить рейды по выявлению несанкционированных мест купания, а также продолжат информировать жителей о правилах безопасности на воде.

Также специалисты проведут уроки безопасности в летних оздоровительных лагерях, школах и детских садах, а всех желающих профессиональные инструкторы научат плавать.

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Спасатели Пожары Химки
06 июня 2024, 12:24
Логистический центр «Магнит» создаст 1700 рабочих мест в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ
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Более 100 магазинов «Магнит» откроют в Подмосковье в этом году. Соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Воробьев и управляющий директор розничной сети Анна Мелешина на полях ПМЭФ.

По словам Воробьева, порядка 30% валового регионального продукта составляет торговля. Благодаря значительному объему потребительского рынка, развитой системе логистики и мерам поддержки крупные торговые сети могут успешно расти и развиваться в Подмосковье.

«Для нас это дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. „Магнит“ давно присутствует в Подмосковье. Теперь появится еще 100 новых торговых точек - соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия - строительство крупного распределительного центра, а это еще 1700 вакансий для наших жителей», - рассказал губернатор Подмосковья.

Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. Распределительный центр площадью 86 тысяч квадратных метров построят в Подольске и введут в эксплуатацию уже в конце этого года.

Директор торговой сети «Магнит» Анна Мелешина поблагодарила губернатора и правительство Московской области за поддержку этого важного и нужного людям проекта, ведь новый распределительной центр будет снабжать товарами более 400 гипермаркетов и более семи тысяч магазинов «Магнит Косметик» по всей стране, включая московский регион.

«Современный логистический комплекс с высоким уровнем автоматизации, кастомизации под конкретные форматы позволит заложить прочную основу для дальнейшего развития нашей сети, создать 1700 новых рабочих мест в Подмосковье, повысить скорость доставки, расширить сотрудничество с местными производителями. Покупатели увидят на полках „Магнита“ еще больше свежей локальной продукции и непродовольственных товаров», - пояснила Мелешина.

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Строительство Андрей Воробьев Рабочие места Магазины ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:22
Производитель из Мытищ представил не имеющую аналогов детскую площадку
Валерия Исаева
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Производитель детских площадок из Мытищ компания «Лебер» приняла участие в масштабном фестивале «Небо». Мероприятие прошло в московском парке Горького и превратило главную зеленую зону российской столицы в гигантскую игровую и образовательную площадку для всей семьи.

Гостям фестиваля представили передовые разработки, призванные поднять качество образования подрастающего поколения. Один из таких объектов - детский научный комплекс от «Лебер» из Мытищ.

Директор отдела маркетинга Алина Севастьянова подчеркнула, что все оборудование для детских игровых зон разрабатывалось внутри компании. Это стало возможным благодаря большому штату профессиональных конструкторов и дизайнеров. При этом на разработку отдельных элементов «Лебер» привлекает других профессиональных специалистов.

«Например, оборудование, представленное на фестивале, является результатом сотрудничества со специалистами из МГУ», - добавила Алина Севастьянова.

Детская площадка, не имеющая аналогов во всей России, объединила в себе элементы, которые в игровой форме знакомят ребят с удивительным миром науки и искусства. На ней были представлены театр теней, азбука Морзе, аналог первого кинематографа и другие элементы. Дети могли разгадать загадки, послушать известных композиторов и собрать электрическую цепь. Такой формат игры привлек внимание как детей, так и взрослых.

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Дети Мытищи Фестивали
06 июня 2024, 12:21
Глава Лобни Кротова дала предприятиям торговли поручения по благоустройству
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Глава Лобни Анна Кротова вместе с заместителем Еленой Лапшиновой осуществили проверку выполнения предприятиями поручений по благоустройству. Предприниматели приступили к выполнению поручений администрации.

Так, на улице Ленина, 9 вблизи магазина уложили новую плитку и провели благоустройство прилегающей территории. На Ленина, 16 теперь покрашены фасады и выполнен ремонт входных групп. У кафе установлены пандус и кнопки вызова.

В торговом центре на улице Победы, 3а и в коммерческом помещении на улице Текстильной, 16 владельцы проводят ремонт входных групп.

Отметим, что мониторинг торговых объектов продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Благоустройство Лобня Торговля

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