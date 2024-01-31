Фестиваль детского и молодежного творчества «Серебряный олень» начался в Одинцове

Выступления каждого участника фестиваля члены жюри отсмотрели онлайн и отобрали для очного тура лучших. В конкурсе принимают участие как сольные исполнители в возрасте от восьми до 35 лет, так и творческие коллективы.

«По сравнению с прошлым годом, заявок увеличилось примерно на две трети. Если на инструментальную композицию в прошлом году у нас было около 100 заявок, в этом - более 200», - рассказал главный режиссер Одинцовского центра культурного развития Андрей Лобачевский.

Фестиваль продлится несколько месяцев. За это время участники смогут попробовать себя в разных категориях. В декабре уже прошли выступлениях театралов и чтецов, впереди - хореография и изобразительное искусство. Завершится конкурс выступлениями эстрадных вокалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».