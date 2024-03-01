01 марта 2024, 21:32

Фестиваль «Детский киномай» отметил свое 15-летие в Коломне

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В Коломне стартовал 15-й фестиваль «Детский киномай». В течение трех дней в рамках мероприятия покажут семь российских фильмов.

Организаторы подготовили для гостей мастер-классы, встречи с известными актерами и много кинокартин. Стартовав с показа классики и мультфильмов, сейчас фестиваль представляет лауреатов кинофестивалей для молодой аудитории.

«Наша задача и социальная и познавательная - детей познакомить с детским кино, и не только познакомить, а чтобы они могли его видеть, рассуждать, сопереживать героям», - рассказала президент благотворительного фонда «Детский киномай» Лидия Евтушенкова.

Гости мероприятия увидят картины «Вне зоны доступа», «Иван Семенов: школьный переполох», «Маруся, ФореVа» и «Крошка» режиссера Сергея Тютина.

Даниил Муравьев, звезда российского кино, представляет на фестивале комедию «Артек. Большое путешествие», где играет роль мальчика Елисея. Фильм рассказывает о дружбе, семейных ценностях и возможности исправить ошибки прошлого.

«Детский киномай» продолжит свой путь по городам России, включая Воронеж, Смоленск, Кострому и другие, распространяя свою миссию и радость кинематографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Коломна Дети Фестивали
01 марта 2024, 20:54
Агрофабрика «Натурово» запустила производство газировки в Луховицах
Пресс-служба администрации г.о. Луховицы
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Агрофабрика «Натурово» запустила производственную линию по розливу газированных напитков в Луховицах. Здесь также заработал автоклав для подварки и вакуумирования овощей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Общие вложения в эти два направления превысили 300 миллионов рублей. В результате их реализации созданы 50 новых рабочих мест, а также планируется строительство большого производственного цеха.

Агрофабрика «Натурово» уже 29 лет работает на рынке. После того как вакуумированные овощи компании стали популярны, было принято решение о запуске производства газированного напитка «ЛимоНат», который изготовлен без использования химических добавок.

Производственные объемы будут зависеть от спроса на рынке, а сейчас запущена одна линия с мощностью 20 тысяч бутылок в день. Кроме того, питьевая продукция компании имеет сертификат для детского питания. В дальнейших планах компании - запуск второй производственной линии и расширение ассортимента продукции на соки, морсы и сидр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Луховицы
01 марта 2024, 20:06
Строительство детского сада в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах завершат в этом году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В жилом комплексе «Новое Медведково» откроется новый детский сад, рассчитанный на 260 мест. Администрация городского округа следит за соблюдением сроков строительства.

На данный момент на стройплощадке завершены основные монолитные и кладочные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем. В помещении уже работает временное отопление, что позволяет начать предварительную отделку. К концу марта специалисты завершат формирование теплового контура и начнут работу над фасадом здания.

Согласно проекту, трехэтажное здание вместит 11 групп. В летний период запланировано благоустройство прилегающей территории, на которой появятся веранды для прогулок и игровые зоны.

Строительство нового детского сада осуществляет компания «Осенний Квартал» в рамках инвестиционного договора. Работы планируют завершить в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство Детские сады
01 марта 2024, 19:48
Музеи КПО «Восток» и «Нева» пополнились уникальными экспонатами с сортировочных линий
Группа ЭкоЛайн
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Сотрудники КПО «Восток» и «Нева» в феврале обнаружили уникальные находки, которые напомнили им о временах СССР. Среди них уникальные документы и книги, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

На КПО «Восток» обнаружили облигации государственного внутреннего выигрышного займа, а на КПО «Нева» было найдено пять томов произведений генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева под названием «Ленинский курс».

Находки из мусорных контейнеров, собранные региональными операторами компании «ЭкоЛайн», вызывают яркие эмоции у посетителей музеев и стали объектами повышенного внимания. Проект «ЭкоЛайн» был ранее удостоен специального приза на «Зеленой премии-2023» в категории «Инициативы отраслевых компаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Посетите онлайн-версию музея «Культурный слой» можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи
01 марта 2024, 19:45
Коммунальные службы оперативно устранили протечку кровли в здании школы в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Протечку кровли во втором здании школы № 19 в микрорайоне Пироговский в Мытищах устранили. Работники обслуживающей компании завершили очистку кровли от воды.

Специалисты провели работы по вентиляции и высушиванию помещений. Две из четырех поврежденных аудиторий восстановят 4 марта. Работы в оставшихся классах начнутся после того, как стены и потолки полностью просохнут.

Здание для начальных классов построено в 1938 году и требует особого ухода из-за своего возраста. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году запланирован полный ремонт кровли. Также рассматривается вопрос о капитальном ремонте всего здания корпуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы ЖКХ Мытищи

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