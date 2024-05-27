Фестиваль детских колясок пройдет в Химках 31 мая

Гости фестиваля смогут посоревноваться в креативности и оригинально оформить коляску, а также поучаствовать в активных играх, анимации и конкурсах. Кроме того, в сквере организуют тематическую фотозону.

«Парад колясок - одно из самых ярких и любимых горожанами событий. Традиционно, участники с большой выдумкой и фантазией подходят к созданию образов. Такие мероприятия важны для укрепления семейных ценностей. Придумывая украшения, взрослые и дети становятся не просто участниками мероприятия, но оказываются вовлеченными в общий творческий процесс», - поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Посетить праздник в сквере «Юбилейный» может каждый желающий.

«Чтобы стать участником, необходимо креативно оформить детскую коляску, а также пройти регистрацию в день мероприятия. Это отличная возможность сделать яркий и запоминающийся день не только для ребенка, но и для всех жителей», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что «Парад колясок» организуют в Химках 7-ой год подряд. В прошлый раз свои проекты представили свыше 100 человек.

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