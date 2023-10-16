Фестиваль декоративно-прикладного творчества откроется в Подмосковье 17 октября
В селе Лукерьино в Коломне 17 октября начнется XV фестиваль декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотые руки мастеров». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии презентуют более 300 экспонатов от 80 мастеров муниципалитета.
«Гости смогут ознакомиться с работами, выполненными в технике пирографии, вышивки крестом и бисером, росписи по дереву и стеклу, плетения из полиротанга, сухого валяния. Помимо этого на мероприятии продемонстрируют картины, написанные акрилом и маслом», - уточнили в ведомстве.
Мастера подготовили для фестиваля игрушки «Амигуруми», интерьерные куклы, работы в техниках свит-дизайн, стимпанк, фелтинг и других.
Фестиваль продлится до 26 октября при поддержке подмосковного министерства.
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