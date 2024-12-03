Фестиваль «Читающее Тучково» прошел в Рузском городском округе

«Это будущее нашей страны. Поэтому мы проводим такие интересные конкурсы, которые стимулируют интерес к чтению и прививают ее с малых лет», - сказала Новелла Любина.

Темой фестиваля в этом году выбрали «Мир книги и спорта». Дипломы и подарки лауреаты конкурса получили из рук прославленных спортсменок: первой чемпионки мира по прыжкам в высоту Тамары Быковой и четырехкратной победительницы мировых первенств по гребле на байдарках и каноэ Любови Лакехаль.

«За 13 лет интерес к этому фестивалю никак не упал, а только возрос. Больше 300 человек принимают в нем участие, дети любят его ждут, дети любят. Тематика каждый год разная», - рассказала начальник управления культуры администрации Рузского округа Светлана Родионова.

В рамках фестиваля наградили лучших библиотечных работников округа. А украшением программы стали выступления творческих коллективов Центра культуры и искусств.

Директор централизованной библиотечной системы муниципалитета Новелла Любина отметила, что сейчас дети не очень любят читать, поэтому первая задача всех библиотек - привить любовь к чтению именно младшему поколению В городском округе своих читателей ждут 24 библиотеки, в том числе центральная в Рузе. Она совсем недавно открылась после капитального ремонта. Тематические пространства и новое оборудование позволяет проводить там самые разные мероприятия.

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