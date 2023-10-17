Фестиваль азиатской культуры пройдет в Серпухове 21 октября

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Для гостей мероприятия подготовят выставки художников, арт-интенсив по существам из мифов и тайнам Японии, ярмарку аниме и розыгрыш призов. Организаторы организуют чтение стихов поэтов из Китая, Японии и Кореи. Желающие примут участие в конкурсе косплея.

«Также в рамках программы пройдет гастрономический мастер-класс, посвященный национальной корейской кухне и уличной еде азиатских фестивалей», - уточнили в министерстве.

Праздник начнется в 15:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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