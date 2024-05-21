Фестиваль автотуризма и кемпинга стартует в Коломне 24 мая

Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу. Он проводится ежегодно в городском округе Коломна и посвящен также производителям техники для караванекса. Здесь можно узнать о процессе производства автодома, а также выбрать собственный автодом или кемпер для путешествий.

В рамках программы будут представлены новинки туристического оборудования и организовано развлекательное мероприятие. Гости смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить гастрофестиваль, вечерний гала-концерт и многое другое.

Фестиваль завершится 26 мая. Вход на мероприятие для посетителей будет свободным. Подробную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».