21 мая 2024, 12:46

Фестиваль автотуризма и кемпинга стартует в Коломне 24 мая

https://welcome.mosreg.ru/
Читайте нас в: Google Новости

Фестиваль-выставка «Караванекс» стартует в Подмосковье 24 мая. Мероприятие пройдет на территории городского округа Коломна.

Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу. Он проводится ежегодно в городском округе Коломна и посвящен также производителям техники для караванекса. Здесь можно узнать о процессе производства автодома, а также выбрать собственный автодом или кемпер для путешествий.

В рамках программы будут представлены новинки туристического оборудования и организовано развлекательное мероприятие. Гости смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить гастрофестиваль, вечерний гала-концерт и многое другое.

Фестиваль завершится 26 мая. Вход на мероприятие для посетителей будет свободным. Подробную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Фестивали
21 мая 2024, 12:44
Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в антитеррористических учениях
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели из пожарно-спасательной части поста № 233 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Росгвардии приняли участие в антитеррористической тренировке. Она прошла на базе социально-экономического техникума в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов сообщил, что главной задачей спасателей было обеспечение безопасности учащихся и персонала техникума в случае обнаружения подозрительного взрывного устройства. Он отметил, что в ходе тренировки при нахождении подозрительного объекта специалисты сразу прибыли на место происшествия, оцепили территорию и эвакуировали людей на безопасное расстояние.

По словам Сергея Шумова, такие тренировки проводятся с целью подготовить учащихся и персонала образовательных учреждений к различным нештатным ситуациям.

«Действия, которые отрабатывались в ходе тренировки, формируют у студентов и преподавателей необходимые навыки, а также вырабатывают психологическую готовность к подобного рода ситуациям», - заключил Сергей Шумов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Росгвардия
21 мая 2024, 12:39
Свыше 20 тысяч человек посетили выставки на акции «Ночь музеев» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 18 мая. В этом году темой акции стала «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», посвященная Году семьи. Более 20 тысяч человек посетили музеи Подмосковья в этот день.

Больше всего посетителей принял историко-художественный музей «Новый Иерусалим» - там побывали свыше десяти тысяч человек. Для посетителей провели квизы, игры и экскурсии.

Около трех тысяч человек посетили Серпуховский историко-художественном музей. Для гостей подготовили насыщенную программу с экскурсией по купеческому особняку и иммерсивной программой.

Лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое организовал мемориальный музей-заповедник Чайковского в Клину. Культурную программу посетили более 2,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Летние события уже в программе мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи
21 мая 2024, 12:23
Подозреваемого в краже велосипеда задержали в Кашире
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Росгвардия Московской области задержала 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, который украл велосипед у ребенка. Инцидент произошел в Кашире.

Вечером стражи порядка увидели плачущего мальчика, который стоял на дороге. Ребенок рассказал правоохранителям, что несколько минут назад неизвестный мужчина забрал у него велосипед и скрылся на транспортном средстве.

Подозреваемого быстро нашли. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что похищенный велосипед планировал использовать для перевозки строительных материалов. По данному факту проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
21 мая 2024, 12:21
Конкурс юных инспекторов движения прошел в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» прошел в лицее № 8 в Солнечногорске. Мероприятие приурочили к 51-летию со дня образования этого движения в Подмосковье.

В соервнованиях участвовали 40 ребят из 10 отрядов юных инспекторов движения. Они показали свои знания и умения на четырех станциях: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение» и «Автогородок».

По результатам конкурса первое место заняла команда лицея № 7, второе - Тимоновская школа, третье - школа № 4.

«Победитель муниципального этапа представит Солнечногорск на подмосковном этапе „Безопасное колесо - 2024“. Команда лицея № 7 - опытная, предыдущие два года подряд ездила на областные соревнования, поэтому пожелаем успехов и хороших результатов», - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Конкурсный этап состоялся при поддержке отдела Госавтоинспекции и 1-го батальона ГИБДД городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Солнечногорск ПДД ГИБДД Школьники конкурсы Образование

Новости по теме