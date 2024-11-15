Фестиваль авиамоделистов прошел в Нахабине

Сделать макет самолета - занятие увлекательное и преимущественно мужское, поэтому среди участников в основном были мальчики и юноши. В конкурсе на самую точную модель авиатехники участвовали целыми семьями, ведь проведение досуга за моделированием может объединить поколения.

Отец и сын, Анатолий и Богдан Фарына, в этом деле преуспели. Мальчик сделал ракету Р2, и хотя на площадке у нее сломался поршень, все же запуск удался. Неполадка на стремление Богдана осуществить запуск не повлияла, а, наоборот, добавила новую задачу – провести ремонт и участвовать в следующем фестивале. Увлечение старшего сына авиамоделированием поддерживает и Анатолий.

Оценивали работы участников конкурса по особым критериям. «Ракета не должна отличаться от настоящей даже в мелочах, поэтому чем участник точнее скопирует тот или иной летательный аппарат по фотографии, тем больше баллов он получает», - объяснил руководитель авиамодельного кружка при лицее № 1 Сергей Семенов.

Фестиваль авиамоделирования в Нахабине проводят не впервые, и с каждым годом в небо отправляется все больше летательных аппаратов и все больше ребят увлечены этим занятием. И, возможно, из сегодняшних участников вырастут новые инженеры-конструкторы настоящих авиационных моделей.

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