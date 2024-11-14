Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» прошел в Егорьевске

В состав жюри «Пластилиновой вороны вошли профессионалы в области культуры, мультипликации, медийного контента и компьютерной анимации. Более 50 участников стали призерами и победителями.

Количество работ, представленных на конкурсе, выросло за эти годы с девяти до 160, как увеличилось и число городов-участников. Заявки поступили не только из городов Московской области, но и из Санкт-Петербурга, Тулы, Иванова, Пензы.

Результат работы участников фестиваля каждый смог увидеть на экране. Они соревновались в нескольких номинациях - «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «Лучший сценарий» и других.

Атмосферу праздника дополнили песни из мультфильмов и выступления творческих коллективов. А еще здесь делали сувениры своими руками, участвовали в многочисленных мастер-классах и активностях.

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