Фестиваль акустического рока пройдет в Электростали 30 сентября
Любителей рока пригласили на фестиваль «Осенняя акустика», который пройдет в электростальском культурном центре «Октябрь». Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Музыканты сыграют авторские произведения и кавер-версии известных композиций. На сцене фестиваля выступят группы Melancholy, «Австерия», «Лес», «Иль-Янь», «Гавайцы» и Stupid cupid.
Событие пройдет в центр «Октябрь» - крупнейшем культурном учреждений культуры в Электростали. Начало праздника в 18:00. Приобрести билеты можно на месте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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