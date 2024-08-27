Фестиваль адаптивного вейкборда прошел на острове «Русский» в Серпухове

В рамках программы состоялось показательное выступление члена сборной России по парасноуборду Филиппа Шеббо, который вдохновил всех присутствующих своим мастерством и духом.

Гостям фестиваля предложили уникальную возможность обучиться вейкборду на спортивных протезах, а участникам с ограничениями опорно-двигательного аппарата - катанию на специализированном сидячем вейкборде. Также была подготовлена обширная спортивная программа, включающая катание на сапбордах, электрофойле и катамаране, а также отдых на пляже и возможность пообщаться друг с другом.

Для удобства участников были предоставлены специальные модули, которые позволили им в полной мере освоить новые виды спорта.

«Благодарю организаторов за развитие и поддержку этого важного направления, которое помогает вернуть людям веру в свои силы и возможности», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».