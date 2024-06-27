27 июня 2024, 23:28

Ферму по выращиванию бычков породы герефорд открыли в Серебряных Прудах

Телеканал «360»
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Фермер из Серебряных Прудов Барзани Слоян решил продолжить семейное дело в Подмосковье и отремонтировал старую ферму. Он занимается выращиванием бычков породы герефорд, которых уже насчитывается более 200 голов.

Животные обитают в условиях свободного выгула и питаются качественным кормом. Новое сельскохозяйственное предприятие, расположенное в деревне Благодать и начало свою работу в текущем году. Основатель фермы, Барзани Слоян, имеет большой опыт в аграрной отрасли, переданный от отца, который занимался разведением овец и коров.

За последние четыре месяца на ферме родилось 37 телят. Предприятие самостоятельно занимается заготовкой сена и кормов для животных на своих 1500 гектарах земли. Для получения мраморной говядины в рацион быков включены овес, лен, ячмень и пшеница.

Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин сообщил о планах по строительству дополнительных коровников и складских помещений, что позволит увеличить количество животных до 1500 голов. Управляющий фермой, Расул Качиев, подчеркивает перспективность развития и адаптацию породы к различным условиям.

Отметим, что на данный момент на ферме создано пять рабочих мест, и в ближайшем будущем планируется набор еще 10 сотрудников. Предприятие обладает всеми возможностями для выращивания быков для производства премиум мяса, что обещает появление сочных стейков на полках магазинов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Серебряные пруды Фермеры
27 июня 2024, 23:20
Ответственность за борщевик на частных участках в Подмосковье ужесточат
Фото: Московская областная Дума
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Ответственность владельцев частных участков за несвоевременное устранение борщевика Сосновского усилят в Подмосковье. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение в Мособлдуму министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

По его словам, в Московской области этим ядовитым сорняком поражены более 65 тысяч гектаров земли, а большая часть из них относится к населенным пунктам.

«Предложенные изменения позволят выдавать владельцам земли предписания, а в случае неустранения - привлекать к административной ответственности», - рассказал Двойных.

Депутаты Мособлдумы поддержали инициативу. Теперь бороться с борщевиком будут специалисты в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, а не муниципального земельного контроля, как было ранее.

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Депутаты Мособлдума
27 июня 2024, 23:10
Плановый ремонт котельной № 8 начался в поселке Столбовая под Чеховом
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава округа Михаил Собакин посетил котельную № 8 в поселке Столбовая. Этот объект играет ключевую роль в обеспечении теплом многоквартирных домов по улицам Мира и Парковой, где проживает около 3,5 тысячи жителей, а также двух детских садов и воинской части.

На котельной проводятся работы по очистке двух паровых котлов и подготовке их к гидравлическим испытаниям. Также идет процесс вскрытия и опрессовки вспомогательного теплообменного оборудования, ревизия насосного оборудования и сварочные работы по ремонту трубной части вспомогательной системы котла. В ближайшем будущем запланирована частичная замена труб и ревизия запорной арматуры.

После завершения работ на котельной, рабочие приступят к задачам на трех центральных тепловых пунктах, которые получают тепло от данной котельной. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведут ревизию оборудования, гидравлические испытания теплообменного оборудования и подготовку к опрессовке центральных магистралей.

Михаил Собакин отметил, что одной из основных проблем прошлой зимы стала нестабильная подача электроснабжения. Поселок Столбовая оказался среди населенных пунктов, наиболее пострадавших от отключений.

Глава округа подчеркнул необходимость активного поиска новых специалистов и своевременного приобретения запчастей и материалов для ремонта и замены оборудования, что уже обсуждалось с руководством «ЖКХ Чеховского района».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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ЖКХ Отопление Чехов
27 июня 2024, 22:55
Министр Зиновьева: Узбекистан — один из ключевых партнеров Подмосковья
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Бизнес-форум, главной темой которого стал инвестиционный потенциал Подмосковья, прошел в Доме правительства в Красногорске. Одним из ключевых партнеров региона остается Узбекистан — доля Московской области во внешнеторговом обороте между двумя странами составила 6,4% по итогам первого квартала 2024 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, по стоимости товаров экспорт превысил импорт из Узбекистана почти в два раза - в Подмосковье ввозятся хлопок, овощи и фрукты, вата, войлок, трикотажные полотна и текстильные изделия. А регион, в свою очередь, экспортирует фармацевтическую, косметическую, мясную, молочную продукцию, а также механическое оборудование, изделия из стали, древесину и продукцию из нее.

«Мы ждем предпринимателей из Узбекистана и готовы помочь им начать бизнес в Московской области. Кстати, осенью в рамках нашего сервиса „Контейнер для МСП“ планируется к отправке экспортный груз из Подмосковья в Узбекистан», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Участники бизнес-встречи рассказали о своих проектах и ознакомились с мерами поддержки и условиями для инвесторов. От Московской области участие приняли порядка 30 компаний, а Андижанскую область представили 10 компаний - все они заявили о своем желании развивать свой бизнес в Подмосковье.

Особый акцент Екатерина Зиновьева сделала на инфраструктуре для развития собственного дела - в регионе функционируют пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков.

На этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Узбекистан
27 июня 2024, 22:35
Глава Чехова Михаил Собакин поручил усилить контроль за содержанием дворов
Телеканал «360»
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Набережная реки Теребенки, одно из знаковых мест Чехова, стала начальной точкой обхода главы городского округа Михаила Собакина. Несмотря на недавнее благоустройство, появились замечания к ее содержанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Глава округа выдал порядка десяти поручений по улучшению состояния набережной, включая ремонт пандуса, укрепление переливов между прудами и благоустройство устья реки.

Затем Михаил Собакин продолжил осмотр на улице Дружбы, где в рамках муниципальной программы идет замена асфальтового покрытия. Площадь работ составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, добавлены новые парковочные места.

На данный момент на улице Дружбы расположено семь пешеходных переходов, и по завершении работ их количество увеличится. Подрядчик «ГригСтройГрупп» уже начал асфальтирование и обещает завершить работы до конца июля, опережая график.

Также в этом году в округе запланирован ремонт 19 дорог, восемь из которых уже сданы. В настоящее время работы продолжаются на пяти участках.

Благоустройство Чехов

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