25 июля 2024, 16:39

Ферму для разведения овец построят в Ступине

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Ферму для разведения овец построят в Ступине. Объем инвестиций в проект составит 60 миллионов рублей.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, планируется построить несколько производственных зданий площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Предприятие также создаст 30 новых рабочих мест.

Для старта проекта приобретут 110 голов скота, что позволит производить 30 тысяч килограммов мяса в год. Миноблимущество предоставит под строительство фермы два земельных участка общей площадью более 34 гектаров.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2027 года.

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Инвестиции Фермеры
25 июля 2024, 16:39
Школу на 1100 учеников построят в 5-м микрорайоне в Жуковском осенью
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный стройнадзор проверил школу в микрорайоне 5 в Жуковском. Она рассчитана на 1100 учеников и откроется этой осенью.

Как рассказали в ведомстве, работы проводят за счет федеральных, региональных и муниципальных средств по нацпроекту «Образование». Строительство началось в мае прошлого года и завершится этой осенью. Готовность объекта превысила 74%. Сейчас ам проводят отделку посещений, обустраивают коммуникации и проводят благоустройство территории.

Площадь четырехэтажного здания составит около 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, помещения групп продленного дня, два спортивных и один актовый зал, а также библиотечный центр, столовую и другие помещения.

В учреждении будет работать также театральная студия «ШЭСТлэнд».

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Школы Строительство Жуковский
25 июля 2024, 16:36
Совещание с главами организаций по вопросам зарплат провели в Мытищах
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В администрации городского округа Мытищи организовали встречу с руководителями организаций. Им напомнили о том, что заработные платы должны соответствовать средним по отрасли.

На заседании отчитались главы мытищниских организаций, в которых уровень заработных плат не соответствует среднеотраслевым нормам. Им напомнили, что оплата труда каждого сотрудника должна быть не ниже средней по отрасли. Вместе обсудили причины недочетов и пути их решения.

По итогам встречи решили проверять руководителей организаций каждую неделю. Мониторинги проведут совместно с налоговой.

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Мытищи Бизнес
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
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Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
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На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Школьники Воскресенск Образование

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