17 мая 2024, 12:06

Фермеры в Коломне начали посадку картофеля и овощей

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

К посадке картофеля приступили в Коломне

Выращенные на полях зерновые Владимир сдает на элеватор. Картофель отправляет на переработку и предприятия, где корнеплод моют и фасуют. Подмосковный картофель очень популярен среди рестораторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В крестьянской-фермерском хозяйстве Владимира Чухарева началась посадка картофеля, зерновых и сои. Трактора вышли в поля на две недели позже обычного из-за погоды.

Фермером Владимир Чухарев стал шесть лет назад. Начинал со 160 гектаров. Сейчас у него 1200 гектаров земли, 10 работников и шесть тракторов. В планах приобрести еще 450 гектаров земли и начать выращивать рапс.

К выбору семенного картофеля фермер отнесся требовательно - остановился на сорте «Гала». Урожайность хорошая - 40 тонн с гектара и вкусовые качества отменные.

Коломна Сельское хозяйство Фермеры
17 мая 2024, 11:39
Сброс 190 кубометров мусора предотвратили в Раменском
Фото Минэкологии
Читайте нас в: Google Новости
Рейд по выявлению незаконной перевозки мусора прошел в Раменском. Представители госэконадзора, а также сотрудники МВД, ГУРБ и ГУСТ пресекли ряд нарушений и составили на водителей административные протоколы.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, всего инспекторы проверили 25 машин, у восьми из которых не было разрешительных документов на перевозку отходов. В результате они предотвратили сброс 190 кубометров мусора.

«Объединив усилия в борьбе с нелегальными транспортировщиками отходов, можно добиться снижения нарушений и рассчитывать на то, что перевозчики в следующий раз не будут повторять своих ошибок и будут осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству», - добавил министр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
17 мая 2024, 11:19
Спортивную площадку обновили в поселке Дома отдыха «Огарево»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейную коробку и площадку для воркаута благоустроили в поселке Дома отдыха «Огарево». Там заменили покрытие, нанесли разметку и установили новое спортивное оборудование.

Спортивная площадка - место притяжения жителей поселка. Здесь делают гимнастику участники клуба «Активное долголетие» и играют в волейбол сотрудники пожарно-спасательной части. Однако со временем резиновое покрытие пришло в негодность.

«Порядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки - 665 квадратных метров - уложила новый слой покрытия. Его толщина - почти 1,5 сантиметра. Также на объекте нанесли разметку, установили новые баскетбольные кольца, ворота и сетку для волейбола», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также осмотрел новую воркаут-зону. Рядом с площадкой установили четыре гимнастических комплекса, лавочки, урны и уложили 45 квадратных метров резинового покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Андрей Иванов
17 мая 2024, 10:40
Дорожные работы провели еще в 7 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в семи округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Дзержинском, Серебряных Прудах, Лосино-Петровском, Рузе, Одинцове и Котельниках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, объекты восстановили на улицах Павлова и Пацаева в Долгопрудном, Угрешской в Дзержинском, Октябрьской в Серебряных Прудах, Нагорной в Лосино-Петровском и на дороге в поселок Горбово в Рузе.

«Также искусственные неровности восстановили на двух шоссе - Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках», - добавили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом в социальными объектами и в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
17 мая 2024, 10:40
Новую онлайн-услугу для дорожников запустили в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Цифровая услуга для тех, кто планирует использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог, появилась на РПГУ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», - отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга называется «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог». Для подачи заявления понадобится авторизоваться и заполнить форму, приложив необходимые документы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги

Новости по теме