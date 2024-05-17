Фермеры в Коломне начали посадку картофеля и овощей

Выращенные на полях зерновые Владимир сдает на элеватор. Картофель отправляет на переработку и предприятия, где корнеплод моют и фасуют. Подмосковный картофель очень популярен среди рестораторов.

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В крестьянской-фермерском хозяйстве Владимира Чухарева началась посадка картофеля, зерновых и сои. Трактора вышли в поля на две недели позже обычного из-за погоды.

Фермером Владимир Чухарев стал шесть лет назад. Начинал со 160 гектаров. Сейчас у него 1200 гектаров земли, 10 работников и шесть тракторов. В планах приобрести еще 450 гектаров земли и начать выращивать рапс.

К выбору семенного картофеля фермер отнесся требовательно - остановился на сорте «Гала». Урожайность хорошая - 40 тонн с гектара и вкусовые качества отменные.