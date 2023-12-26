Фермеры получили 23 участка по программе «Подмосковные 10 гектаров» в этом году

«Разработанная в 2022 году программа „Подмосковные 10 гектаров“ направлена на создание льготных условий для получения КФХ земельных участков. В настоящее время программа распространяется на 26 муниципалитетов региона», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Полученный по льготной программе участок можно использовать для разведения мясного и молочного скота, под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. Сейчас в программу включено 110 земельных участков общей площадью 2 995 гектар. Минсельхозпрод Подмосковья постоянно расширяет потенциал программы.

«Благодаря программе наши аграрии могут получить в безвозмездное пользование земельные участки сроком до шести лет. Таким образом, мы не только вводим в оборот неиспользуемые сельхозугодия, но рассчитываем на увеличение объемов производства фермерской продукции и создание новых рабочих мест», - говорит министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала 2023 года землю получили 16 фермеров. Например, КФХ из Орехово-Зуевского округа передали 58 гектаров для овощеводства, а КФХ из Серебряных Прудов предоставили 60 гектаров для выращивания зерновых и масличных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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