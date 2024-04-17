Фермеры из Воскресенска в 2 раза увеличили производительность труда

Одним из последних достижений стал запуск проекта по повышению производительности труда в салатном отделении.

«Площадь отделения - 2,2 гектара и так как культура для нас новая, оборудование тоже новое мы здесь внедряем новый пилотный проект на федеральном уровне по повышению производительности труда. Прошли первый этап уже очень неплохо, с достойными результатами. Впереди еще два», - рассказала лавный агроном Светлана Шишкина.

На сегодняшний день общая площадь тепличного комплекса составляет 61 гектар, а число работников приближается к тысяче человек. Руководство «Подмосковья» уверено, что внедрение новых технологий и оптимизация процессов позволят дальше наращивать объемы производства и поддерживать высокое качество продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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