Фермеры из Орехово-Зуева открыли кафе благодаря поддержке Фонда микрофинансирования Подмосковья

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что фермерское кафе открылось в ледовой арене «Звездный» в Орехово-Зуеве.

КФХ «УнасФерма» - это семейный проект. Здесь производят более тысячи наименований продуктов. Раньше компания уже получала услуги центра «Мой бизнес» и теперь воспользовалась новой возможностью взять льготный заем.

Узнать больше о программах кредитования бизнеса можно на сайте mofmicro.ru/programs/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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