Фермеры из Орехово-Зуева открыли кафе благодаря поддержке Фонда микрофинансирования Подмосковья
Льготный заем Фонда микрофинансирования Подмосковья помог КФХ «УнасФерма» открыть кафе в Орехово-Зуеве. Компания получила два миллиона рублей в рамках программы «Социальный бизнес».
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что фермерское кафе открылось в ледовой арене «Звездный» в Орехово-Зуеве.
КФХ «УнасФерма» - это семейный проект. Здесь производят более тысячи наименований продуктов. Раньше компания уже получала услуги центра «Мой бизнес» и теперь воспользовалась новой возможностью взять льготный заем.
Узнать больше о программах кредитования бизнеса можно на сайте mofmicro.ru/programs/.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».