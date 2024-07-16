Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру

Читайте нас в:

В фестивале примут участие порядка 300 фермеров, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Новую линейку продукции представят производители из Белоруссии.

Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести фермерские сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, выпечку и хлеб, травяные чаи и многое другое.

Для детей будут работать батутный городок и мастер-классы. На мини-ферме можно познакомиться с животными сыроварни.

Фестиваль продлится до 4 августа.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».