16 июля 2024, 12:26

Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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Гастрономический фестиваль откроется в деревне Дубровское под Истрой 2 августа. Подробнее о событии, которое объединит фермеров из 50 регионов России, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В фестивале примут участие порядка 300 фермеров, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Новую линейку продукции представят производители из Белоруссии.

Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести фермерские сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, выпечку и хлеб, травяные чаи и многое другое.

Для детей будут работать батутный городок и мастер-классы. На мини-ферме можно познакомиться с животными сыроварни.

Фестиваль продлится до 4 августа.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Истра Фестивали
16 июля 2024, 12:28
Свыше 14 тысяч жителей использовали водный транспорт в Подмосковье с начала сезона
Минтранс Подмосковья
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Около 14 тысяч человек воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала сезона. Это на 21% больше по сравнению с таким же ериодом прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, В Лыткарине водным транспортом воспользовались 7,7 тысячи человек. Количество пассажиров выросло из-за переноса причала ближе к стадиону «Полет». По словам главы министерства Алексея Гержика, еще более двух тысяч жителей использовали речные маршруты в Коломне и около четырех тысяч - в Серпухове.

В министерстве добавили, что в Лыткарине катер «Стриж» следует до деревни Андреевское Ленинского округа. Он проходит 800 метров за пять минут. Транспорт будет курсировать до 20 ноября.

В Коломне от причала Бочманово до Притыка ходит теплоход «Москва-108», время пути составляет 1,5 часа, а в Серпухове на теплоходе «Зуша» можно добраться до причала Сады за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

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Реки
16 июля 2024, 12:13
Новый туристический маршрут запустили в Коломне
Телеканал «360»
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Более 20 человек отправились в путешествие по новому туристическому маршруту в Коломне. Его назвали «Следующая станция Пески». Экскурсоводами стали жители одноименного поселка.

Новый экскурсионный маршрут проходит в поселке Пески. В нем жил Герой Советского Союза Иван Дриженко, а также известные художники, скульпторы и артисты. Здесь располагается объект регионального значения «Советский художник» - бывший дачно-строительный кооператив деятелей культуры. А у живописной запруды реки Мезенки сохранились остатки усадьбы Бахтимерево-Милославское.

Маршрут разработали специалисты городской библиотеки. Жителям поселка предложили стать экскурсоводами.

«Давно живем в этом поселке, гуляем, смотрим, но именно с этой стороны никогда не могли увидеть Пески, настолько погрузиться в историю. Чувствуется, что экскурсовод и группа работала именно с архивами, что-то изучала, то, что не найдешь на каких-то базовых сайтах интернета», - прокомментировал участник экскурсионного маршрута «Следующая станция Пески» Иван Корноух.

В путешествие по новому маршруте отправились 20 человек. А 19 июля пройдет встреча с экспертами, которые расскажут, какой потенциал есть у населенного пункта и в каком направлении стоит развивать здесь туризм. Лучшие маршруты, разработанные жителями округа, войдут в путеводитель по Коломне. Итоги подведут 2 августа.

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Путешествия Коломна Туризм История
16 июля 2024, 12:06
Около 2 тысяч человек посетили фестиваль ремесленничества в Дмитрове
Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль «Медленное ремесло» прошел в слободе Глушенковых в Дмитрове. Его посетили около двух тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль направлен на сохранение и развитие народных ремесел. На нем встретились 45 мастеров со всей России, они продемонстрировали навыки в разных направлениях.

«Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных народных ремесел, а также осуществление преемственности культурных традиций. При этом проект обращает внимание участников на вопросы развития традиционных народных ремесел и историко-культурного наследия России», - отметили в министерстве.

Гости фестиваля познакомились с кузнечным и гончарным ремеслами, росписью по дереву, ткачеством и другими промыслами.

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Отдых Фестивали Дмитров
16 июля 2024, 11:47
Минэкологии поддержало иск против хозяина незаконных самостроев в Мытищах
Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО
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Администрация Мытищ обратилась в суд с иском против жителя городского округа, которому принадлежат три земельных участка в селе Виноградово. Установлено, что хозяин самовольно построил здания, нарушив при этом экологические требования.

«На своих землях гражданин построил два здания, которые использует в качестве хостелов, а также ангар. Еще один дом в стадии строительства. При этом участки находятся в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Земля попадает в зону с жесткими ограничениями на хозяйственную деятельность. Капитальное строительство здесь является нарушением не только санитарно-эпидемиологического законодательства, но и Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Администрация Мытищ просит суд вынести решение о сносе самовольных построек. Минэкологии Подмосковья эти требования поддержало.

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Мытищи Минэкологии Подмосковья

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