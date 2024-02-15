15 февраля 2024, 18:57

Фермеру в Пушкино отказали в получении земли в водоохранной зоне

Минэкологии МО.
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Арбитражный суд Подмосковья отказал предпринимателю из Пушкино в получении земли в водоохранной зоне. Ранее администрация отказала фермеру в предоставлении земельного участка площадью 157 тысяч квадратных метров в собственность за плату без торгов. Сочтя это решение незаконным, гражданин обратился в суд.

«Данный участок не раз переходил из рук в руки. Последним его на правах аренды использовал истец, причем весьма интенсивно: здесь возвели хлев, загон для скота, вспомогательные помещения», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, значительная часть участка расположена в береговой зоне реки Талицы. Предпринимателю неоднократно направляли претензии, после чего, ввиду нецелевого использования земли, договор расторгли в судебном порядке.

Минэкологии поддержало позицию ответчика, и спорный участок удалось отстоять.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Минэкологии Подмосковья Экология
15 февраля 2024, 19:03
Инспекторы ГУСТ Подмосковья проконтролировал ремонт почтовых ящиков в 15 МКД в феврале
ГУСТ МО
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Зачастую жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт почтовых ящиков после их поломки. Специалисты ГУСТ Подмосковья напомнили, что такие действия не соответствуют законодательству.

В случае необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъездах обязанность по выполнению данных работ лежит на плечах управляющей компании. Только в феврале в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 37 заявок в категории «Требуется ремонт почтовых ящиков», причем наибольшее количество обращений поступило из Балашихи.

По информации ГУСТ МО, более 15 заявок уже отработаны, а остальные будут выполнены в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Балашиха
15 февраля 2024, 18:46
Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства рассказало о планах по преображения общественных пространств в Подмосковье в 2024 году. По словам министра Михаила Хайкина, в этом году преображение затронет 37 территорий, включая 14 парков, десять лесопарков, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках.

Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. В Подмосковье расположено 193 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз.

«На территории Московской области за пять лет благоустроено: 219 общественных территорий, 22 парка в лесу, 2,5 тысячи игровые площадки, 3,7 тысячи территорий обрели новое освещение. Также появилось 68 зон для активного отдыха», - подчеркнул Хайкин.

Помимо этого, з пять лет в Подмосковье обустроили 76 пешеходных зон, 22 площади, 33 набережных, 20 территориях возле храмов и реализовали другие важные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Планируется, что до конца 2026 года в регионе появятся более 30 стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
15 февраля 2024, 18:11
Более 70 пожарных сигнализаций отремонтировали в домах Подмосковья под контролем ГУСТ
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ внимательно контролируют состояние пожарных сигнализаций в домах Подмосковья, так как от оборудования зависит безопасность зданий и их жителей. Только с начала года специалисты отработали 75 задач по данному направлению.

Работы провели на улице имени Головкина и на улице Речная в Красногорске, а также на улице Просторная в деревне Путилково.

Жителям Московской области напоминают, что в случае необходимости ремонта системы сигнализации в доме, следует направить запрос в УК. Ответственная организация обязана взять обращение в работу в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 февраля 2024, 18:04
Прием предпринимателей для юридических консультаций пройдет в Павловском Посаде
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Маргарита Смирнова проведет встречу с предпринимателями 19 февраля в Павловском Посаде. Бизнесмены смогут задать вопросы и получить юридическую консультацию.

На приеме рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов бизнеса. Предприниматели смогут получить правовую оценку того, как должностные лица реагируют на запросы.

Для участия понадобится предварительная запись на прием по телефону 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Павлово-Посадский, площадь Революции, дом 4, офис 315.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков. На их территории создадут колледжи для подготовки будущих специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад

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