Фермеру в Пушкино отказали в получении земли в водоохранной зоне

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«Данный участок не раз переходил из рук в руки. Последним его на правах аренды использовал истец, причем весьма интенсивно: здесь возвели хлев, загон для скота, вспомогательные помещения», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, значительная часть участка расположена в береговой зоне реки Талицы. Предпринимателю неоднократно направляли претензии, после чего, ввиду нецелевого использования земли, договор расторгли в судебном порядке.

Минэкологии поддержало позицию ответчика, и спорный участок удалось отстоять.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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